I-a zburat capota Moment ciudat în calificările cursei de Formula 1 din Canada + George Russell, pole-position: „Turul ăsta e grozav”

Probleme pentru Alexander Albon (Williams) la Marele Premiu al Canadei: pilotului thailandez i-a zburat capota în timpul calificărilor.

George Russell (Mercedes) va porni din pole-position. Britanicul va fi urmat de Max Verstappen (Red Bull) și de Oscar Piastri (McLaren).

Cursa are loc duminică, de la ora 21:00, în direct pe Antena 3 CNN și pe platforma AntenaPLAY.

Aflat pe locul 8 în clasamentul piloților, cu 42 de puncte după 9 etape, Albon a avut parte de un moment neplăcut pe circuitul „Gilles-Villeneuve”.

Alexander Albon a rămas fără capotă în timpul calificărilor din Canada

În ultimele minute din primul segment al calificărilor, capota lui Albon, care se află în spatele monopostului și acoperă motorul, s-a desprins și a zburat, în timp ce acesta efectua un tur rapid.

Resturi din monopost s-au împrăștiat pe pistă, iar steagurile roșii și-au făcut apariția în timp ce echipa lui Albon privea nedumerită ce se întâmplă. Cursa s-a reluat după ceva timp, iar Albon a reușit să treacă în Q2.

Thailandezul a fost înregistrat cu al zecelea timp din calificări, însă va porni în cursa de duminică de pe locul 9, după ce Isack Hadjar a fost penalizat cu trei poziții pe grila de start (de pe 9 pe 12).

Pilotul debutant l-a încurcat pe Carlos Sainz, coechipierul lui Albon, și spaniolul nu a reușit să treacă în al doilea segment al calificărilor, clasându-se pe 17.

George Russell, cel mai rapid în calificări: „Turul ăsta e grozav”

Pentru al doilea an consecutiv, George Russell va porni primul în cursa de la Montreal, după ce a reușit unul dintre „cele mai antrenante tururi” din viața sa.

„Azi a fost minunat, în fața acestei mulțimi extraordinare. Ca să fiu sincer, ultimul tur a fost probabil unul dintre cele mai antrenante din viața mea.

Pe volan am delta (n.r. - diferența de timp dintre turul curent și un timp de referință) și am văzut la fiecare viraj că merg cu o zecime mai rapid. Am intrat în ultimul viraj și aveam șase zecimi mai mult și mi-am spus: «turul ăsta e grozav».

A fost o adevărată surpriză când am trecut linia de sosire și am văzut că eram primul, dar am fost foarte mulțumit de asta”, a spus Russell, citat de formula1.com.

Britanicul i-a depășit pe Max Verstappen, campionul mondial en-titre, și pe Oscar Piastri, liderul clasamentului general.

A brilliant lap... and the team radio wasn't bad either! 😄



A sensational sixth career pole for George Russell 🤩#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/yo5V7JdbK6 — Formula 1 (@F1) June 14, 2025

Grila de start în Marele Premiu al Canadei:

Here’s your provisional starting grid for the Canadian Grand Prix.



Car 22 (Tsunoda) - 10 place grid penalty - Overtaking under red flag conditions

Car 6 (Hadjar) - 3 place grid penalty - Impeding another driver



#FIA #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/UjFs5a2onK — FIA (@fia) June 15, 2025

Clasamentul piloților:

Poziție/Pilot Echipă Punctaj 1. Oscar Piastri McLaren 186 2. Lando Norris McLaren 176 3. Max Verstappen Red Bull 137 4. George Russell Mercedes 111 5. Charles Leclerc Ferrari 94

Clasamentul constructorilor:

Poziție/Echipă Punctaj 1. McLaren 362 2. Ferrari 165 3. Mercedes 159 4. Red Bull 144 5. Williams 54

Citește și