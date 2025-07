„Putem vorbi civilizat?” Alex Chipciu, despre românii care i-au votat pe Călin Georgescu și George Simion: „Le înțeleg frustrarea, dar…”

Invitat la podcastul TOP LEVEL produs de GOLAZO.ro, Alex Chipciu (36 de ani) a declarat că înțelege frustrarea românilor care au votat candidați extremiști precum Călin Georgescu și George Simion.

De-a lungul timpului, jucătorul lui U Cluj a fost foarte vocal cu privire la direcția în care își dorește ca România să meargă.

Alexandru Chipciu a fost prima voce importantă din fotbalul românesc care și-a asumat să vorbească frontal despre ce ar însemna România cu Călin Georgescu președinte, înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, care au fost anulate.

Mai mult, înainte de finala prezidențială din mai 2025, care a fost câștigată de Nicușor Dan în fața lui George Simion, Chipciu a spus că „extremismul nu poate fi combătut cu ostilitate, ci prin vot, în schimb, democrația poate fi pierdută prin extremism, pe care unii îl cred naționalism”.

Alexandru Chipciu: „Pot să înțeleg de unde vine frustrarea și toată lupta asta antisistem”

Ai fost foarte activ în cele două rânduri de alegeri, când societatea era împărțită în două.

E clar că acei oameni care au votat în cealaltă direcție au niște frustrări, niște supărări. Și oamenii ăia cred că trebuie înțeleși și ajutați să vadă ce vedem noi. Am văzut la voi în podcast (n.r. - episodul cu Răzvan Burleanu), vorbind despre PIB și așa mai departe, că trăim mult mai bine și totul e mult mai bine… Da, noi trăim mult mai bine, dar oamenii ăia nu văd lucrurile astea. Oamenii din rural nu văd creșterea PIB-ului, nu văd investițiile.

Nu toți oamenii trăiesc mai bine.

E clar. Și acum pot să înțeleg de unde vine frustrarea și toată lupta asta antisistem. Pot să înțeleg supărarea. Eu pot să vorbesc cu oricine, și dacă ne certăm, nu rămân supărat pe nimeni. Și pot să înțeleg orice perspectivă, chiar și a cuiva care a votat George Simion acum. Pot să vorbesc civilizat despre ce a fost și ce n-a fost, de ce a votat așa, fără să-l atac.

Dar ceea ce ai spus atunci – că, dacă va câștiga Călin Georgescu, te gândești să pleci din România – chiar avea acoperire în realitate sau a fost doar o formă de a arăta că situația e gravă?

La momentul ăla chiar așa mă gândeam. Așa vedeam eu perspectiva, asocierea cu Rusia și așa mai departe. Oamenii spuneau: „Nu e chiar așa, sunt doar povești”. Dar nu erau povești! Nu cred că erau povești la el toate declarațiile alea pro-Rusia.



Acum, la celelalte alegeri (n.r. - cele din mai 2025), că și vorbeam cu tine despre ce se va întâmpla cu presa, dacă va mai fi liberă... Mi-am zis că, dacă am niște opinii, trebuie să mi le exprim în continuare. Mi se părea o lașitate să zic „Băi, eu am plecat, mi-am luat bagajele și am plecat”. Dacă ai niște opinii, în orice direcție, nu contează, exprimă-le! Și spune înainte ceea ce crezi, nu aștepta…

