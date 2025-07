„Băgați-l în direct cu mine!” Săpunaru, reacție explozivă după ce a auzit declarațiile lui Angelescu

Cristian Săpunaru (41 de ani) a vorbit despre plecarea sa cu scandal de la Rapid.

Fostul căpitan al giuleștenilor a reacționat după ce președintele Victor Angelescu a spus că acesta i-ar fi dat de înțeles că nu și-ar dori să primească o funcție în conducerea clubului.

Săpunaru a părăsit clubul după ce, la finalul sezonului trecut, a fost implicat într-un scandal de proporții. În spațiul public a apărut informația că fostul fotbalist aducea alcool în cantonamentul echipei.

Cristi Săpunaru, atac la adresa lui Victor Angelescu: „Are vreo putere?”

„Nu că noi nu am vrut să rămână, dar a fost destul de supărat și îl înțeleg. Noi am avut discuțiile pe partea de director sportiv, apoi a dat de înțeles că nu își mai dorește”, a spus Angelescu, afirmații care l-au deranjat foarte tare pe Săpunaru.

Fostul fotbalist a intrat în direct și i-a răspuns președintelui pe un ton aspru.

„A vorbit toată lumea și cred că se vorbește prea mult, se creează un subiect care pe mine mă deranjează. Am pus o postare și nici n-am avut timp să ascult ce s-a spus. Dar se vorbește prost și se minte.

A fost domnul Angelescu prezent la dumneavoastră în studio și a spus niște chestii care nu sunt adevărate, în primul și în primul rând.

A spus o chestie cum că știa el că n-aș mai fi acceptat nicio funcție în clubul Rapid. Dar de unde știe dânsul, are domnul Angelescu vreo putere?

Eu n-am primit nicio ofertă oficială și, repet, nu vreau să fac valuri și încerc să-i opresc pe toți oamenii ăștia care vorbesc și dau din gură, că le e simplu să dea din gură.

N-au avut curajul să vină să-mi spună mie direct, era foarte simplu să-mi spună «Băi Cristi Săpunaru, la revedere, sănătate, n-avem nevoie de tine, nu te pricepi» sau… nu știu.

Scăpau de mine frumos, niciun fel de problemă. Eu nu spun că mi-au înscenat domnul Șucu sau domnul Angelescu ceva. Dar am avut discuția asta și domnul Angelescu știe că i-am spus ce s-a întâmplat (n.r. i-a spus că are dovezi că nu e adevărat scandalul cu alcoolul adus în vestiarul Rapidului).

Sunați-l și băgați-l în direct cu mine. (n.r. Angelescu n-a intrat în direct până la finalul intervenției lui Săpunaru, n-a răspuns la telefon)”, a declarat Săpunaru la Digi Sport Special.

Cristi Săpunaru dă în judecată „o persoană foarte iubită de suporteri”

Săpunaru n-a vrut să dezvăluie identitatea persoanei pe care vrea să o dea în judecată pentru că a încercat „să-i păteze imaginea”.

GOLAZO.ro a aflat că persoana în cauză e Daniel Carciug, Director Comercial și Organizator meci în Giulești.

„Este o persoană foarte iubită de suporteri. Va apărea persoana când va începe procesul.

Eu nu o să învinuiesc clubul. Nu o să mă duc împotriva domnului Șucu sau a domnului Angelescu, pentru că sunt sută la sută sigur că ei nu știau.

Este o persoană care a făcut mai multe chestii de-a lungul timpului (n.r. e vorba de Daniel Carciug). Eu, dacă aș fi fost în club, l-aș fi dat afară. A vrut să schimbe educația suporterilor și nu prea poți pe Giulești să schimbi tu educația suporterilor, da?

Nu știu ce s-a întâmplat, nu știu cu ce am greșit și nu știu pe cine am deranjat, dacă am deranjat pe cineva. Nu e normal să vii să-mi faci mie chestia asta, că nu cred că ți-am greșit cu nimic sau nu cred că am făcut nimic rău.

Dar dacă la asta s-a ajuns la un club de fotbal profesionist, care se bate și își dorește să ajungă iarăși în topul Ligii 1, e deranjant”, a mai explicat fostul fundaș.

