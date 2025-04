FCSB - U Cluj 1-0. Alexandru Chipciu (35 de ani), căpitanul ardelenilor, a comentat rezultatul și a vorbit despre faza penalty-ului acordat celor de la FCSB, după intervenția VAR.

Campioana a câștigat după un gol marcat de David Miculescu (23 de ani) dintr-un penalty discutabil.

Chipciu n-a vrut să comenteze penalty-ul primit de FCSB, însă a criticat modul în care funcționează sistemul VAR.

Alexandru Chipciu, după FCSB - U Cluj: „Înnebunești ca fotbalist”

„Nu te poți lega de noroc. Nu am văzut faza, nu am nicio idee. Nu vreau să vorbesc de arbitraj. Fără să umbresc victoria celorlalte, joci cu CFR și sunt 8 minute de prelungiri fără VAR, fără nimic. Acum a fost VAR 4 minute și s-au dat doar 5 minute.

Asta mă deranjează, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Nu știu cine a fost la VAR, dar ca fotbalist înnebunești”, a spus Alexandru Chipciu la Digi Sport.

VIDEO. Penalty-ul controversat primit de FCSB

Chipciu: „Prefer să fiu pe 14 și să joc fotbal”

„Sunt meciuri și meciuri. Fiecare meci e greu, în tur am condus campionatul. Sunt echipe puternice. În play-off sunt meciuri puternice. CFR ne-a dominat și am câștigat, acum am pierdut.

Ce am realizat este fantastic. Undeva se face și diferența. Unele echipe au buget de două trei ori mai mare ca noi. Nu poți face surprize la nesfârșit. FCSB e o echipă valoroasă, a făcut presing, însă am lăsat-o și noi, cred că de asta ne-au dominat. Nu cred că au fost ocazii, nu îmi aduc aminte.

În play-off așa se face diferența. Acesta este fotbalul. Avem meciuri grele în continuare, cu Rapid, Dinamo, care sunt de valoarea noastră. Diferența va fi foarte mică. Sperăm să fim cât mai sus. Am jucat la cea mai bună echipă din campionat. Am zis că batem CFR și nimeni nu ne-a dat nicio șansă, uite că am bătut. Prefer să fiu pe locul 14 și să joc fotbal decât să nu joc nimic și să fiu în față”, a adăugat Chipciu.

Suntem dezamăgiți. Poate ca nu meritam sa câștigăm, dar nici să pierdem. E ciudat pentru mine ce explicații am primit de la arbitru pentru acest penalty. OK, nu am jucat bine, poate n-am fi câștigat, dar puteam lua un punct. Avem o echipa bună, am arătat si azi, n-am făcut mari greșeli. Cat avem șanse la titlu, vom lupta. Lucas Masoero

Când n-am jucat nimic, în prima repriză, paradoxal, nu am luat gol. Și am luat în a doua, când am jucat bine. Se vede la FCSB că au jucat extraordinar de multe meciuri. Sunt obosiți. Se vede asta. Un rezultat de egalitate ar fi fost mai echitabil. Nu pot să-mi explic penalty-ul, dar nu-mi place să vorbesc despre arbitraj. Andrei Artean