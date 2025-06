Bălașa și-a găsit echipă Fotbalistul trecut pe la AS Roma a ajuns în Liga 2 » Peste 2.000 de minute jucate în sezonul precedent

Mihai Bălașa (30 de ani) a fost transferat de divizionara secundă Concordia Chiajna.

De-a lungul carierei, fundașul central a trecut pe la AS Roma și FCSB.

Concordia a avut parte de un sezon 2024/25 dificil în Liga 2 și încearcă să-și întărească lotul pentru a nu trece din nou prin aceleași emoții.

Mihai Bălașa, transferat de Concordia Chiajna

În sezonul precedent, Bălașa a adunat 2.022 de minute în 28 de meciuri disputate în tricoul echipei Farul Constanța.

„Mihai Alexandru Bălașa, 30 ani, a semnat un contract cu CS Concordia Chiajna cu drept de opțiune de prelungire pentru încă un an.

Fundașul central a mai evoluat la FCSB, CS U Craiova, Sepsi OSK și Farul Constanța. De asemenea, Crotone, AS Roma și Trapani sunt 3 formații unde jucătorul a evoluat pe plan internațional”, anunță clubul ilfovean.

78 de meciuri a disputat Mihai Bălașa în tricoul echipei FCSB (ianuarie 2017 - august 2019)

Bălașa nu a făcut față la AS Roma

La 17 ani, Mihai Bălașa avea să debuteze pe prima scenă a fotbalului românesc, în tricoul celor de la Viitorul Constanța, într-o înfrângere cu Gaz Metan, acasă, scor 0-1.

După doar un an, fotbalistul a plecat la AS Roma. În schimbul său, trupa lui Gică Hagi s-a ales cu 150.000 de euro.

Bălașa s-a aflat sub contract cu AS Roma timp de patru sezoane. În toată această perioadă nu a bifat niciun meci pentru prima echipă a romanilor.

A stat pe banca de rezerve la un meci din Serie A, înfrângere pe terenul lui Genoa, scor 0-1, însă nu a fost introdus pe teren.

Fundașul român a fost trimis sub formă de împrumut la Crotone pentru două sezoane, plus încă o stagiune la Trapani (ambele în Serie B), dar Roma a considerat că nu are argumente suficiente să-l păstreze.

Mihai Bălașa, în tricoul lui AS Roma (foto: IMAGO)

Mihai Bălașa, despre aventura de la AS Roma: „ M-a ajutat foarte mult”

În ianuarie 2017, clubul din capitala Italiei l-a vândut pe Bălașa la FCSB pentru 500.000 de euro. A mai trecut pe la Universitatea Craiova, Sepsi Sfântu Gheorghe și Farul Constanța.

„Eu zic că m-a ajutat foarte mult (n.r. - perioada petrecută la AS Roma). M-a dezvoltat foarte mult ca gândire, chiar dacă am ajuns acolo şi nu a fost exact cum voiam.

Pentru că atunci când am plecat acolo, mi s-a spus că o să mă antrenez cu prima echipă şi o să joc la Primavera la început, dar nu a fost chiar aşa.

Dar chiar şi aşa, m-a ajutat foarte mult. Am văzut cum este afară, ce se cere, ce se vrea. Când am ajuns acolo erau jucători de 17-18 ani care aveau contract cu Nike, primeau ghete şi de toate. Eu, care jucasem în prima ligă la noi, îmi cumpăram singur...

Se vedea că sunt cu un pas în faţa noastră, să spun aşa. Toţi erau OK cu noi. Ne luau lângă ei. Dar singurul care era mai apropiat de noi era Daniele de Rossi pentru că noi veneam de la Primavera, acolo era antrenor tatăl lui şi cred că de asta era mai protector cu noi, vorbea mult cu noi, ne încuraja”, a povestit Mihai Bălașa, conform orangesport.ro.

Trofeele din palmaresul lui Mihai Bălașa:

Cupa României (3): Universitatea Craiova (2020/21), Sepsi Sfântu Gheorghe (2021/22 și 2022/23)

Universitatea Craiova (2020/21), Sepsi Sfântu Gheorghe (2021/22 și 2022/23) Supercupa României (3): Universitatea Craiova (2021/22) și Sepsi Sfântu Gheorghe (2022/23 și 2023/24).

Concordia Chiajna se pregătește pentru noul sezon de Liga 2

Echipa antrenată de Nicolae Dică se află în prezent într-un cantonament de pregătire în stațiunea Poiana Brașov.

Portari: Danylo Kucher, Ștefan Fara, Yanis Stanciu

Danylo Kucher, Ștefan Fara, Yanis Stanciu Fundași: Adrian Iancu, Marco Dică, Ionuț Florea, Costin Ghiocel, Vitaliy Pryndeta, Alexandru Cherecheș, Mihai Dobrescu, Denis Dumitrașcu

Adrian Iancu, Marco Dică, Ionuț Florea, Costin Ghiocel, Vitaliy Pryndeta, Alexandru Cherecheș, Mihai Dobrescu, Denis Dumitrașcu Mijlocași/Atacanți: Rareș Lazăr, Catalin Carp, Tomce Grozdanovski, Aurelian Ciuciulete, Mihai Neicuțescu, Alexandru Burcea, Nicolae Carnat, Darius Mocanu, Ștefan Rusu, Robert Mănică, Alexandru Boiciuc.

Ulterior, Concordia va avea un stagiu de pregătire la baza proprie din Chiajna, unde va disputa și trei meciuri amicale:

12 iulie: vs. Chindia Târgoviște – 12 iulie

19 iulie: vs. CS Dinamo

25 iulie: vs. Hapoel Acre (Israel)

