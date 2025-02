Adio, MLS  Alex Mățan, cel mai bine cotat jucător liber de contract, vrea să joace în Europa: „Mai aproape de casă”

Fotbalistul român Alexandru Mățan (25 de ani) este cel mai bine cotat jucător din lume aflat fără angajament.

Mijlocașul a avut mai multe oferte în această perioadă, însă nu a considerat că sunt potrivite pentru el.

Alexandru Mățan este cotat la 4.000.000 de euro, conform site-ului de specialitate transfermarkt.de, și ocupă prima poziție în ierarhia jucătorilor liberi de contract, la egalitate cu ghanezul Daniel Amartey (30 de ani) și francezul Wissam Ben Yedder (34 de ani).

Fotbalistul s-a despărțit la finalul anului 2024 de americanii de la Columbus Crew, după aproape patru ani de colaborare.

Alexandru Mățan rămâne fără angajament

Ajutat și de vârstă, Alexandru Mățan este mai bine cotat decât jucători cu nume din fotbalul mondial, precum:

Rafinha (32 de ani) - 3.000.000 de euro

Ryan Kent (28 de ani) - 2.700.000 de euro

Jason Denayer (29 de ani) - 2.500.000 de euro

Serge Aurier (32 de ani) -2.500.000 de euro

Isaac Success (29 de ani) - 2.000.000 de euro.

Alexandru Mățan a avut două oferte concrete din Liga 1, în această iarnă, de la Dinamo și Farul Constanța, dar jucătorul nu are în plan să se întoarcă în fotbalul românesc.

Tot în această perioadă, mijlocașul român a mai fost legat de alte două formații. Prima este liderul din liga secundă a Turciei, Kocaelispor, care are șanse foarte mari să promoveze la finalul sezonului.

A doua este Toluca, una dintre cele mai iubite echipe din Mexic. Se vorbea despre faptul că s-au purtat negocieri intense între părți, însă, din câte se pare, nu s-a ajuns la o înțelegere.

Mățan: „Mi-a spus să iau o pauză”

Jucătorul român dorește să-și încarce bateriile serios, înainte de a lua o decizie cu privire la viitorul său.

„Este o perioadă normală pentru mine. După ce am terminat campionatul în America, preparatorul de acolo mi-a spus să-mi iau o pauză de cel puțin 2-3 săptămâni. Repaus total.

Am avut o vacanță mai scurtă decât trebuia pentru că am început sezonul trecut și am jucat direct în Champions League. Am avut o pauză de două-trei săptămâni, iar de atunci mă antrenez ba la sală, ba pe teren.

În momentul de față, cred că am luat decizia de a nu continua în America. Am avut propunerea de a prelungi la Columbus, dar asta a fost alegerea mea, să-mi încerc puterile mai aproape de casă, în Europa”, declara Mățan, în ianuarie 2025, conform sport.ro.

Cifrele din cariera lui Alexandru Mățan:

Columbus: 117 meciuri, 7 goluri, 18 pase decisive

FCV Farul: 66 de meciuri, 5 goluri, 12 pase decisive

Voluntari: 26 de meciuri, un gol, 2 pase decisive

Rapid: 6 meciuri, niciun gol, nicio pasă decisivă