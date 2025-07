Leandro Paredes, 31 de ani s-a întors la Boca și 50.000 de oameni au umplut Bombonera doar pentru a-l întâmpina

Campionul mondial a venit alături de familie și a exclamat la intrarea pe gazon: „Ce nebunie, omule! Uitasem de toate astea, uitasem cum e”.

Când mijlocașul care va purta numărul 5 la echipa din Buenos Aires a ieșit din tunelul de la vestiare, publicul a explodat într-o euforie totală, cu artificii incluse.

Paredes, primire emoționantă pe Bombonera

„Vă mulțumesc tuturor foarte mult. Mă bucur să fiu aici. Întotdeauna am visat la asta, niciodată nu m-am gândit că va fi așa. Am venit aici din dragoste. Haide, Boca! Sper să pot da înapoi ceva din tot ce-mi dați voi”, au fost primele cuvinte ale lui Paredes adresate fanilor.

Revenirea lui Paredes a fost la similară cu cea a lui Carlos Tevez, în 2015, când 60.000 de suporteri au umplut La Bombonera, iar alți 10.000 au rămas pe-afară și nu au putut intra din motive de siguranță.

Prezentarea jucătorului de la AS Roma a întrecut-o pe cea a lui Edinson Cavani din august 2023. Atunci, 30.000 au venit să-l întâmpine pe uruguayan.

Leandro Paredes: „Eram îngrijorat dacă vor veni sau nu oamenii la stadion”

„Mi-era puțin frică atunci când mă gândeam dacă vor veni oamenii la stadion, abia acum îmi dau seama ce înseamnă asta pentru mine, ce reprezintă fanii de la Boca pentru mine, care umplu nebunește un stadion doar ca să vină să mă întâmpine.

Nu pot descrie ce înseamnă acești fani, nu voi trăi asta nicăieri altundeva, nu am trăit niciodată asta nicăieri altundeva… Eram îngrijorat dacă vor veni sau nu oamenii, dar când am început să văd imaginile nu mi-a venit să cred. Sunt foarte recunoscător!

Visul meu este să realizez lucruri importante. E ușor să spui că vrei să câștigi Copa Libertadores, dar trebuie să o iei pas cu pas, pentru a câștiga cât mai multe trofee.

Cu siguranță e una dintre cele mai importante zile din viața mea. A trebuit să plec când eram foarte tânăr, am jucat pentru cele mai bune echipe din Europa, dar întoarcerea acasă este ceva la care am visat încă din prima zi în care am plecat.

Este incredibil! A fost un vis al meu să joc un meci pe acest stadion, purtând acest tricou. O să mă bucur la maximum! Mi-ar plăcea și să fiu căpitanul acestui club”, a spus Paredes.

Paredes e un jucător format de Boca și plecat la 20 de ani în Europa, la AS Roma.

A mai jucat la Chievo, Empoli, Zenit, PSG, Juventus, și din nou la AS Roma, de unde a revenit acum acasă.

A câștigat titlul și Cupa în Argentina, titlul în Rusia, apoi 4 campionate, 2 Cupe ale Franței, o Cupă a Ligii, 3 Supercupe și a jucat o finală de UCL, toate cu PSG.

Are în palmares Campionatul Mondial cu Argentina în 2022, plus 2 Copa America și Finalissima.

