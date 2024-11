Alin Chița (47 de ani) a ales să demisioneze din funcția de antrenor principal al celor de la CS Mioveni, sătul de problemele financiare pe care le au argeșenii.

Neplătiți de jumătate de an, jucătorii caută să primească ceva măcar până în Crăciun, iar apoi să-și găsească o altă echipă.

La ultimul meci din campionat, cu Steaua, pierdut cu 0-4, fotbaliștii celor de la CS Mioveni au decis să întârzie partida cu 10 minute, intrând pe teren cu un banner sugestiv, în care își arătau nemulțumirea față de problemele salariale.

Alin Chița a demisionat de la CS Mioveni

Venit în vară la CS Mioveni pentru a-l înlocui pe Constantin Schumacher, ajuns între timp la CSC Șelimbăr, Alin Chița a ales să demisioneze din funcția de antrenor principal al galben-verzilor.

Acesta și-a motivat decizia spunând că nu mai poate continua din cauza problemelor cu care se confruntă clubul.

„Am venit acum patru luni, atras de un club care are în spate tradiție în fotbalul românesc. Am reușit să strâng un nucleu de jucători într-un timp foarte scurt.

În primele 2 etape am reușit să câștigăm 4 puncte. Cred că a fost singura perioadă în care lucrurile au fost la un nivel normal pentru o echipă care își dorește performanță.

Încet, încet, toate problemele financiare au început să-și spună cuvântul: primul salariu a întârziat să apară, iar împreună cu băieții am constatat că zilnic promisiunile curgeau și nu se găseau soluții. Am continuat să muncim și să sperăm…

Până în etapa a șaptea, promisiunile au curs din partea celor responsabili din cadrul clubului. Lipsurile de la echipă s-au acumulat continuu, iar antrenamentele nu au mai avut rol de pregătire, ci de educație, discuții interminabile despre și pentru salarii.

A fost momentul în care ne-au fost luate 2 puncte pentru neplata unui fost jucător. Am simțit că trebuie să plec, dar am continuat pentru că eram responsabil pentru grupul pe care-l formasem și am considerat că trebuie să lupt în continuare.

Ultimele 4 etape au adus multe situații pe care nu le-am trăit până acum la fotbal: lipsuri grave, salarii restante”, a declarat Chița, pentru liga2.ro.

Alin Chița: „Nu aveau efectiv ce să mănânce”

De asemenea, Chița a transmis că jucătorii care nu erau din oraș nu aveau ce să mănânce, din cauza problemelor salariale, însă clubul s-a zbătut să găsească o soluție ca jucătorii să aibă măcar o masă pe zi:

„Am continuat și am constatat că marea majoritate a jucătorilor care nu erau din oraș, neprimindu-și salariile, nu aveau efectiv ce să mănânce. A fost momentul în care s-a găsit soluția de a oferi o masă (meniul zilei) tuturor componenților lotului.

În cele 4 luni de când sunt la echipă, cred că a fost singurul lucru pozitiv, dacă-l pot numi așa, știindu-se faptul că unui sportiv de performanță (performanță s-a cerut continuu de la echipă) îi trebuie mai mult decât un meniu al zilei.

Înaintea meciului cu Reșița (5 octombrie), toată echipa a fost într-un dialog cu cei responsabili și au primit asigurări că echipa va încasa săptămâna următoare cel puțin un salariu, dar nu s-a primit nimic.

Eu, antrenorul secund Tănase, antrenorul cu portarii Ilie și magazionerul Gică am fost cei care am încercat să luptăm zilnic cu neajunsurile; am făcut multe lucruri care nu intrau în atribuțiile noastre doar pentru a continua și a spera că lucrurile vor intra pe un făgaș normal.

Dar nu se poate fără sprijin, fără suportul celor responsabili, fără implicare, fără un minim de efort, fără respect față de toți cei care fac parte din acest grup. Cauzele acestui declin sunt multe și nu pot fi cuprinse aici.

Nu se poate face performanță prin scurtături, promisiuni neîndeplinite și neajunsuri. De fapt, nu se poate face nimic, ca să nu mai vorbim de performanță.

Efectele acestui declin sunt evidente, se văd în clasament și oglindesc exact starea de la club, dar nu pot exprima sentimentele jucătorilor (și ale noastre, ale staff-ului tehnic), care au fost amânați continuu. Iar eu NU MAI POT CONTINUA în aceste condiții.

Fotbalul e cel mai frumos sport din lume. Din păcate, nu toată lumea care-l iubește îl și înțelege”.

În acest moment, CS Mioveni este pe locul 21 în Liga 2, iar dacă situația clubului nu se va îmbunătăți în următoarea perioadă, clubul argeșean ar putea avea soarta celor de la Viitorul Pandurii Târgu Jiu, echipă ce a intrat în faliment.

Clasament Liga 2

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Csikszereda 10 28 2. Steaua 11 23 3. CSM Reșița 11 20 4. Metaloglobus 10 19 5. FC Voluntari 11 19 6. Ceahlăul 11 17 7. CSM Slatina 10 16 8. CS Afumați 9 16 9. FC Argeș 11 16 10. CSC Dumbrăvița 11 15 11. Metalul Buzău 11 14 12. Corvinul 9 14 13. FCU Craiova 1948 11 14 14. FC Bihor 10 11 15. Concordia Chiajna 10 11 16. CSC Șelimbăr 10 10 17. Chindia Târgoviște 10 10 18. Unirea Ungheni 10 10 19. CSM Focșani 11 7 20. Câmpulung 11 6 21. CS Mioveni 10 3 22. ACS Viitorul Tg. Jiu* 0 0

*gorjenii au intrat în faliment, iar rezultatele lor de până acum vor fi anulate

Echipele care nu au drept de promovare în Liga 1