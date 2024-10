SITUAȚIE CRITICĂ  Fotbaliștii unui club de Liga 2 nu mai suportă: „ Ne desființăm! Suntem ai nimănui”

Fotbaliștii de la CS Mioveni și-au strigat disperarea vizavi de situația de la club

Neplătiți și de jumătate de an, jucătorii caută să primească ceva măcar până în Crăciun, apoi să fugă de la clubul argeșean

Alin Chița a fost abandonat și de parte din staff, clubul neavând azi maseur și doctor, iar jucătorii care stăteau în chirie s-au mutat în cantonamentul clubului, unde condițiile nu sunt deloc bune

FRF a schimbat formatul Ligii a 2-a în acest sezon, s-a trecut la 22 de echipe, dar acestea cad pe capete.

S-a întâmplat cu Viitorul Târgu Jiu, iar acum un alt club, ce nu demult a fost în Liga 1, se dezintegrează.

E vorba despre CS Mioveni. Jucătorii își strigă disperarea. Sunt neplătiți de luni bune, în club existând chiar angajați care n-au văzut un leu din primele luni ale anului.

"Ne vom desființa! Nu suntem plătiți de 6 luni"

Cu 6 puncte în primele 9 runde, deja depunctată cu 2 puncte, CS Mioveni pare la capăt de drum. Jucătorii nu mai acceptă starea în care a ajuns clubul, își cer dreptatea și deja trag concluzii în privința viitorului pe care CS Mioveni îl mai are în fotbalul profesionist:

"Situația e critică! După Viitorul Târgu Jiu, noi probabil suntem a doua echipă care ne vom desființa. Sunt jucători care n-au primit salariu de 6 luni. Iar cei noi, n-au primit nici ei niciun salariu.

Am fost mințiți că vom primi salariu săptămâna asta și nu am primit nimic de la vechiul primar, care mai are două săptămâni și pleacă.

Vin sărbătorile și noi n-am primit nimic! Avem familii! E dezastruos. Pe primar nu îl mai interesează de noi. Se alege praful!", spun jucătorii sub protecția anonimatului pentru GOLAZO.RO.

"Ca la Liga a 5-a!"

Fotbaliștii argeșeni descriu în amănunt starea critică în care este CS Mioveni. Fără staff, fără doctori, fără bani.

Compară clubul de ligă secundă cu unul de amatori, din ultima divizie: "Jucătorii care aveau chirii la Pitești s-au mutat la căminul de la Mioveni, unde condițiile sunt...

Nu aveau nici masă până acum două săptămâni. Mânca fiecare ce avea! Nu avem maseur, nu avem doctor.

Suntem ai nimănui. Dacă va cădea vreun jucător pe teren se alege praful. Nu avem ce-i face. E foarte nasol! Maseurii și doctorii au plecat pentru că nu au fost plătiți. Totul e ca la Liga a 5-a!", mai spune un fotbalist de la club.

Merg la AFAN, caută să scape, nu mai vor să se antreneze

Mai mulți dintre jucătorii lui Alin Chița nu mai suportă situația, sună către Emilian Hulubei, la AFAN, așteaptă perioada de transferuri pentru a fugi de la club: "Sunt jucători care îl sună pe Hulubei ca să își bage memorii. Nu mai suportă nimic!

Mai sunt două luni și noi nu ne mai antrenăm până nu primim două salarii. Mai încearcă antrenorul Alin Chița să ne motiveze, dar nu mai are cu cine, suntem dărâmați.

Mai sunt meciuri, trebuie să facem ceva să ne luăm banii. Sunăm deja pe la echipe, stânga sau dreapta, ca să putem pleca. Aici nu mai e de stat!", au mai spus fotbaliștii.