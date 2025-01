„Am luat-o de la zero” Bănel Nicoliță , trădat de prieteni, după ce a agățat ghetele în cui: „În secunda unu eram pentru ei”

Bănel Nicoliță (39 de ani) a dezvăluit că a fost trădat de mai mulți prieteni cărora le-a fost alături în perioada în care era fotbalist profesionist.

a dezvăluit că a fost trădat de mai mulți prieteni cărora le-a fost alături în perioada în care era fotbalist profesionist. Interviul exclusiv cu Bănel Nicoliță face parte din proiectul special „Lumini și umbre”, produs de GOLAZO.ro.

Într-un interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro, Bănel Nicoliță a povestit despre cum s-a schimbat viața lui, după ce a agățat ghetele în cui.

Bănel Nicoliță, trădat de mai mulți prieteni

Fostul fotbalist al celor de la FCSB a dezvăluit că avea foarte mulți prieteni în perioada în care era fotbalist profesionist. Mai mult de atât, Bănel a transmis că de fiecare dată când aceștia aveau nevoie de orice fel de ajutor, mai ales financiar, el era dispus să facă orice pentru aceștia.

„Aveam foarte mulți prieteni când eram fotbalist. Mă sunau non stop și îmi cereau bani și bilete, vacanțe. În secunda unu eram pentru ei.

Când eram cu fosta soție o trimiteam și la 2 dimineața să aducă bani pentru ei.

Prieteni sunt ăia care rămân lângă tine când ți-e greu. Am avut momentele mele mai puțin bune și a fost Dumnezeu și oameni pe care nu i-am cunoscut până la acel moment.

Au fost mai buni decât cei cărora le-am dat viața din mine. Dacă-mi cereau inima, și pe aia o dădeam pentru ei. Am avut parte de multe trădări. Nici eu nu sunt omul perfect.

N-am fost corect cu toată lumea. Sunt călit cu de toate” a spus fostul fotbalist pentru GOLAZO.ro, în cadrul primului episod al seriei „Lumini și umbre”.

„Sărăcia o cunosc și ea mă cunoaște”

Totuși, lucrurile s-au schimbat radical după ce Bănel a pus capăt carierei de fotbalist. Acesta a dezvăluit că a pierdut tot și a fost nevoi să o ia de la zero.

„După ce am pierdut tot la Făurei, am divorțat. Am renunțat la tot și am luat-o de la zero. Trebuia să fiu mai puternic decât atunci când eram mic.

Sărăcia o cunosc și ea mă cunoaște. Suntem egali și nu-mi era frică. Am zâmbit și nu-mi era teamă. Am mai plecat de la zero… Nu spuneam că mi-e teamă, am zis «voi vedea ce voi face».

Nu puteam să spun că mor. Am fost calm și mi-am spus că sunt un om puternic care a trecut peste multe în viață, ce pățeam la momentul ăla era doar un pahar de apă” a spus fostul fotbalist pentru GOLAZO.ro, în cadrul primului episod al seriei „Lumini și umbre”.

În cariera sa, Bănel Nicoliță a jucat pentru FCSB, Viitorul Constanța (actuala Farul), Nantes, Saint-Etienne, ASA Târgu-Mureș, Poli Timișoara, Aris Limassol, CS Făurei și CSO Vălenii de Munte.

51 de goluri a marcat Bănel Nicoliță în 401 meciuri disputate la nivel înalt