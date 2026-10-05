FRG și COSR o ignoră pe Ana Bărbosu! Gimnasta a încercat să contacteze cele două instituții, dar acestea nu i-au răspuns
Ana Bărbosu, campioană europeană. Foto: IMAGO
Gimnastica

FRG și COSR o ignoră pe Ana Bărbosu! Gimnasta a încercat să contacteze cele două instituții, dar acestea nu i-au răspuns

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 05.10.2026, ora 18:06
alt-text Actualizat: 05.10.2026, ora 18:07
  • Ana Bărbosu, 19 ani, trece printr-o perioadă delicată din punct de vedere sportiv. Ea are două procese la TAS, unul legat de medalia olimpică de la Paris 2024.
  • Gimnasta de la Stanford e fideiusor în judecata fără precedent care vizează câștigătoarea bronzului olimpic din finala de la sol.
  • Ana vrea să se retragă din contractul cu Federația Română de Gimnastică, dar forul nu îi răspunde la mailuri. Toate detalii, mai jos.
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Ana Bărbosu se luptă în instanță, mai exact la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (n.r. - TAS), pentru a-și asigura, definitiv și irevocabil, medalia de bronz a solului de la JO Paris 2024.

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Surse GOLAZO.ro: „Nu o lasă să iasă din contract”

Înainte ca Guvernul să aprobe suma necesară pentru ca România să poată deschide procesul contra US Gymnastics și Jordan Chiles, Bărbosu a încheiat un contract cu FRG (n.r. - Federația Română de Gimnastică) în care se angaja să fie fideiusor în acest demers legal.

  • fideiusor = cel care garantează pentru altul, obligându-se să-i plătească datoriile (conform dexonline).

Mai exact, Ana garanta, ca fideiusor, cu întregul său patrimoniu (n.r. - bunuri mobile, imobile, salarii), să plătească jumătate din suma totală necesară pentru întreg procesul de la TAS.

Ce spun sursele GOLAZO.ro: „Când nu erau banii aprobați de Guvern, ca să ne prezentăm la Lausanne, la TAS, FRG a semnat un contract cu Ana. Ei nu aveau toți banii, așa că ea a devenit fideiusor pentru jumătate din suma necesară procesului. Adică a garantat plăți. A acceptat condițiile, a înțeles situația și și-a asumat”.

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medalii europene are Ana Bărbosu în palmares, una de aur, alta de argint și două de bronz

Surse GOLAZO.ro: „O ignoră și FRG, și COSR”

Între timp, în urma semnalelor de alarmă trase de GOLAZO.ro, Parlamentul României a aprobat bugetul necesar apărării medaliei Anei Bărbosu la TAS.

Amendamentul din proiectul de lege spune că: „în limita bugetului aprobat, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate susţine angajarea cheltuielilor ocazionate de litigii internaţionale, respectiv onorarii, expertize, taxe judiciare, orice alte cheltuieli rezultate din instrumentarea litigiilor în cauză privind apărarea drepturilor sportivilor şi performanţa sportivă a României”.

Sursele GOLAZO.ro: „Nu mai e nevoie ca Ana să fie fideiusor acum, că banii există. Așa că ea a scris mailuri în care a mulțumit frumos celor două foruri, a încercat să contacteze instituțiile (n.r. - Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Federație Română de Gimnastică), dar nu i-a răspuns nimeni. Au ignorat-o.

Bărbosu nu s-a simțit nicio clipă confortabil să garanteze cu banii ei, dar a înțeles situația de la acel moment. Acum, că există suma necesară, ar vrea să iasă din acel contract pentru că nu mai e necesar să fie implicată pe latură financiară”.

FRG: „Vom reveni cu un punct de vedere oficial”

FRG a declarat, prin vocea lui Ioan Suciu, președinte, că: „vom avea consultări cu partenerul nostru, COSR, pentru a analiza situația și a stabili împreună care e cea mai potrivită cale de urmat în contextul dat. După finalizarea acestor discuții, vom reveni cu un punct de vedere oficial”.

COSR nu a răspuns, până la ora publicării acestui articol, la solicitările noastre.

  • Mai multe detalii despre ce s-a întâmplat în finala de la sol a JO Paris 2024, precum și despre decizia Tribunalului Federal Elvețian, găsești AICI.

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