Florentin Petre (50 de ani), fostul antrenor secund al lui Dinamo, a transmis un mesaj special în memoria lui Cătălin Hîldan, fostul căpitan al „câinilor”, la 26 de ani de la decesul acestuia.

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„Unicul Căpitan” al lui Dinamo s-a stins tragic, la doar 24 de ani, în timpul unui meci amical disputat de „câini” la Oltenița, pe 5 octombrie 2000.

În minutul 74 al acelei partide, Hîldan s-a prăbușit pe gazon, medicii au încercat să-l resusciteze, dar din păcate acesta s-a stins în drum spre spital, în urma unui accident vascular cerebral.

Florentin Petre, mesaj emoționant în memoria lui Cătălin Hîldan

Florentin Petre, coechipier cu Hîldan la Dinamo (1996-2000), dar și la echipa națională, a scris câteva cuvinte pe rețelele de socializare despre fostul căpitan al „câinilor”.

„Mă uit la poza asta și, pentru câteva secunde, nu mai sunt 26 de ani. Suntem iar acolo. Tineri, fericiți, împreună și convinși că avem tot timpul din lume.

N-aveam de unde să știm cât de scumpă avea să devină într-o zi o fotografie ca asta. Astăzi e din nou 5 octombrie, Cătă.

Aproape în fiecare an am fost acolo, la tine. Anul acesta sunt departe de casă și n-am putut ajunge. Dar poate că o floare dusă la mormânt este doar unul dintre modurile în care ne amintim de cineva.

Tu ai ajuns să fii amintit în fiecare zi în care cineva spune Dinamo. Privesc fotografia și îmi amintesc de prietenul meu. De băiatul cu care am crescut, am râs, am visat și am trăit niște ani pe care atunci îi credeam nesfârșiți.

Știu că acolo, sus, ești cu nea Marin. Sunteți împreună. Și îmi place să cred că vă mai uitați din când în când spre noi.

Iar aici, după 26 de ani, încă se strigă «Hîldan». Asta spune tot. Pentru mine vei fi mereu Cătă, prietenul meu. Pentru Dinamo vei rămâne ceea ce nici timpul, nici moartea n-au putut lua: Unicul CĂPITAN”, a scris Florentin Petre pe Facebook.

Dinamoviștii îl vor comemora pe Hîldan, de la ora 16:00, la cimitirul din Brănești, unde vor merge conducătorii, staff-ul și jucători de la prima echipă și „satelit”.

Cătălin Hîldan a fost format la academia „câinilor” și a câștigat titluri de campion la toate categoriile de vârstă. A debutat în prima divizie pe 2 octombrie 1994.

Cifrele lui Cătălin Hîldan

Cătălin Hîldan - 6 goluri în 138 de partide în Liga 1 pentru Dinamo, în perioada 1994-2000

În sezonul 1999/2000, Hîldan a cucerit eventul (campionatul și cupa) cu Dinamo

A adunat 8 selecții și a marcat un gol pentru echipa națională a României.

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