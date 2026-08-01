Parlamentul României a găsit soluția pentru finanțarea procesului Anei Bărbosu de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

COSR va asigura fondurile necesare pentru apărarea medaliei de bronz câștigate de gimnastă la Jocurile Olimpice de la Paris.

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Printr-un amendament votat în Parlament, s-a stabilit că, în limita bugetului aprobat, Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) este autorizat să susțină din fondurile proprii cheltuielile rezultate din litigiile internaționale, incluzând onorarii pentru avocați, expertize și taxe judiciare.

Parlamentul a găsit soluția să apere medalia olimpică a gimnastei Ana Bărbosu, în procesul de la TAS

Anunțul a fost făcut de Sorin Grindeanu, președintele PSD și al Camerei Deputaților.

„Ne-am uitat cu toții la fata aceasta minunată, în august 2024, cu steagul pe umeri, plângând de bucurie. Și apoi am văzut cum i se ia totul, în câteva ore.

Mă bucur că Parlamentul a găsit acum soluția prin care asigurăm fondurile necesare pentru ca România să meargă până la capăt, la Lausanne, în procesul legat de medalia olimpică a Anei Maria Bărbosu.

Nu luptăm doar pentru o medalie de bronz, ci mai ales pentru dreptate. Este un semnal pe care statul are datoria să îl transmită oricărui român ce concurează pentru drapelul tricolor: dacă vi se face o nedreptate, țara asta stă lângă voi.

Mult succes, Ana. Suntem alături de tine!', a scris Grindeanu, pe pagina sa de Facebook.

Atac la Guvernul Bolojan: „Un stat normal își apără valorile, nu le sacrifică pentru economii de bilanț”

Senatorul PSD Ștefan Radu Oprea a criticat Guvernul Bolojan, afirmând că până la modificarea legii nu exista posibilitatea ca COSR să finanțeze apărarea Anei Bărbosu la TAS, deși avea în cont cei 100.000 de euro necesari.

„În toată vâltoarea din Parlament a fost votat amendamentul PSD prin care se redeschid șansele gimnastei Ana Maria Bărbosu de a-și apăra medalia de la Paris.

La Jocurile Olimpice de la Paris 2024, Ana Maria Bărbosu a luat bronzul la sol. Performanța ei a fost contestată de echipa SUA. Contestația antrenoarei americane, depusă peste termenul de un minut, a fost respinsă de Tribunalul de Arbitraj Sportiv din Lausanne, iar medalia a rămas oficial a ei. SUA a dus cazul la Tribunalul Federal Elvețian, care l-a retrimis la TAS.

Pentru apărare, era nevoie de 100.000 de euro, bani pe care Comitetul Olimpic Român nu îi putea folosi pentru plata avocaților, deși îi avea în cont.

Amendamentul PSD face posibil ca Ana Maria Bărbosu să fie reprezentată în proces, cu speranța că își va menține medalia câștigată cu foarte multă muncă”, a notat Oprea, pe Facebook.

Un stat serios nu abandonează performanța sportivilor din calcule meschine de buget, cum s-a întâmplat în Guvernul Bolojan. Un stat normal își apără valorile, nu le sacrifică pentru economii de bilanț. Ștefan-Radu Oprea, senator PSD

Ce s-a întâmplat cu bronzul olimpic la JO Paris și după

În finala probei de gimnastică la sol, evoluția Anei Maria Bărbosu a fost notată cu 13.700, fiind clasată pe locul 3.

Clasamentul probei de sol:

1. Rebeca Andrade - 14.166

2. Simone Biles - 14.133

3. Ana Maria Bărbosu - 13.700

- 13.700 4. Sabrina Voinea - 13.700

5. Jordan Chiles - 13.666

Performanța americancei Jordan Chiles a fost notată cu 13.666. Antrenoarea sportivei a decis să facă contestație, iar aceasta a fost acceptată de către arbitri. Aceștia i-au majorat cu o zecime nota, la 13.766. Cu noul punctaj, Jordan Chiles a devansat-o pe Ana Maria Bărbosu în clasamentul probei și a primit medalia de bronz.

Delegația olimpică a României nu s-a dat bătută și a depus o contestație la Divizia Ad-hoc de la Paris a TAS prin care cerea anularea contestației făcută de Cecile Landi, antrenoarea americană. Motivul? Depășirea timpului de 1 minut, cel alocat depunerii contestației.

Forul de la Lausanne a acceptat apelul României, iar, pe 16 august 2024, Ana Bărbosu a primit medalia de bronz cucerită la Paris. Decernarea a avut loc pe esplanada Casei Olimpice din București.

Comitetul Olimpic American a apelat la ultima cale de atac prin care Jordan Chiles putea câștiga medalia de bronz: Tribunalul Federal Elvețian (n.r. - TFE). Acesta a decis, pe 29 ianuarie 2026, retrimiterea cazului către TAS, din următoarele motive:

TFE a recunoscut grave vicii de colaborare ale TAS cu partea americană. Mai exact, comunicarea a lăsat de dorit.

Au fost grave încălcări ale regulamentului de către Federația Internațională de Gimnastică.

Descoperirea unor noi dovezi care nu au fost luate în considerare la primul proces de la TAS. Mai exact, proba video a americanilor. Netflix realiza un documentar despre Simone Biles și are înregistrări cu momentul în care Cecile Landi depune contestația la masa arbitrelor.

Ce se poate întâmpla la rejudecarea de la TAS

TAS constată că s-a depășit timpul regulamentar de depunere a contestației cu 4 secunde, așa cum apare în sistemul oficial Omega, iar medalia e atribuită Anei Barbosu.

SAU

TAS nu ia în considerare cronometrul oficial și își bazează judecata pe înregistrarea Netflix, în care Cecile Canqueteau-Landi, antrenoarea lui Jordan Chiles, ajunge la masa arbitrilor în mai puțin de un minut (cât e timpul regulamentar) și depune contestația.

În acest caz, TAS va judeca în favoarea americancei, care va intra în posesia medaliei olimpice de bronz.

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