Apelul depus de partea americană în scandalul bronzului olimpic de la sol a fost admis de Tribunalul Federal Elvețian.

Ana Maria Bărbosu, 19 ani, rămâne, cel puțin deocamdată, fără medalia olimpică.

Contestația Sabrinei Voinea nu a fost admisă. Mai multe detalii în rândurile de mai jos.

Lovitură de teatru în scandalul medaliei de bronz câștigată de Ana Bărbosu la JO de la Paris 2024.

După ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv îi acordase această medalie, în urma unei contestații depusă de delegația României, Tribunalul Federal Elvețian întoarce cazul spre rejudecare.

Iată principalele idei din motivația elvețienilor:

Contestația Sabrinei nu a fost luată în calcul, deci revizuirea și recursul au fost respinse.

Lui Jordan Chiles i s-a admis revizuirea, dar s-a respins recursul.

Asta înseamnă că s-a trimis spre rejudecare la TAS. O să se analizeze proba video a americanilor, înregistrarea produsă de Netflix. Dacă e relevantă sau nu pentru caz.

Tribunalul elvețian a recunoscut grave vicii de colaborare ale TAS cu partea americană. Mai exact, comunicarea a lăsat de dorit. Au fost grave încălcări ale regulamentului de către Federația Internațională de Gimnastică.

Hotararea atacată nu mai produce efecte, adică, mai clar, medalia nu mai e a Anei Bărbosu.

Ce se poate întâmpla la rejudecarea de la TAS

TAS constată că s-a depășit timpul regulamentar de depunere a contestației cu 4 secunde, așa cum apare în sistemul oficial Omega, iar medalia e atribuită Anei Bărbosu.

SAU

TAS nu ia în considerare cronometrul oficial și își bazează judecata pe înregistrarea Netflix, în care Cecile Canqueteau-Landi, antrenoarea lui Jordan Chiles, ajunge la masa arbitrilor în mai puțin de un minut (cât e timpul regulamentar) și depune contestația.

În acest caz, TAS va judeca în favoarea americancei, care va intra în posesia medaliei olimpice de bronz.

Ce s-a întâmplat la Jocurile Olimpice 2024

În finala probei de gimnastică la sol, evoluția Anei Maria Bărbosu a fost notată cu 13.700, fiind clasată pe locul 3.

Clasamentul probei de sol:

Rebeca Andrade - 14.166

Simone Biles - 14.133

Ana Maria Bărbosu - 13.700

- 13.700 Sabrina Voinea - 13.700

Jordan Chiles - 13.666

- 13.666 Alice D'Amato - 13.600

Rina Kishi - 13.166

Ou Yushan - 13.000

Manila Esposito - 12.133

Performanța americanei Jordan Chiles a fost notată cu 13.666. Antrenoarea sportivei a decis să facă contestație, iar aceasta a fost acceptată de către arbitrii, majorându-i nota la 13.766.

Cu noua notă, Jordan Chiles a devansat-o pe Ana Maria Bărbosu în clasamentul probei și a primit medalia de bronz.

Echipa Olimpică a României nu s-a dat bătută și, la începutul lunii august, a depus o contestație către TAS prin care cerea anularea modificării în favoarea lui Jordan Chiles.

Forul de la Lausanne a acceptat apelul României, iar, pe 16 august 2024, Ana Bărbosu a primit medalia de bronz cucerită la Paris. Decernarea a avut loc pe esplanada Casei Olimpice din București.

Comitetul Olimpic American a apelat la ultima cale de atac prin care Jordan Chiles poate câștiga medalia de bronz: Tribunalul Federal Elvețian.

