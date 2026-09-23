Rațiu a dat cărțile pe față VIDEO. Prima reacție după transferul ratat în Premier League + ce a spus despre laudele lui Mourinho
Andrei Rațiu/ Foto: captură Youtube FRF TV
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Rațiu a dat cărțile pe față VIDEO. Prima reacție după transferul ratat în Premier League + ce a spus despre laudele lui Mourinho

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.09.2026, ora 21:57
alt-text Actualizat: 23.09.2026, ora 21:57
  • Andrei Rațiu (28 de ani), fundașul dreapta de la Rayo Vallecano și al echipei naționale, a vorbit despre transferul ratat la Fulham.
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Andrei Rațiu a fost foarte aproape de o mutare în Premier League, dar patronul lui Rayo Vallecano a blocat mutarea în ultima clipă: i-a cerut lui Fulham să plătească imediat întreaga sumă a clauzei de reziliere (25 de milioane de euro), ceea ce nu s-a întâmplat și tranzacția a căzut.

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VIDEO. Andrei Rațiu a vorbit despre transferul ratat la Fulham: „Eram pregătit”

„Eram pregătit și chiar am fost foarte aproape. Din păcate, în ultimele zile a picat, dar sunt fericit că joc la cel mai înalt nivel și mă bucur că pot să fiu așa.

Ce s-a întâmplat m-a făcut mai puternic, bineînțeles. Am deja o experiență și nu mă gândesc la ce nu a putut să fie. Mă uit înainte și mă bucur de familie, de colegi”, a declarat Andrei Rațiu într-un interviu pentru FRF TV.

Andrei Rațiu, despre laudele lui Jose Mourinho

Internaționalul român a fost integralist pentru Rayo Vallecano în înfrângerea cu Real Madrid, scor 1-4, în etapa #5 din La Liga.

La finalul meciului, Rațiu a fost lăudat de Jose Mourinho, după ce l-a făcut pe Vinicius să greșească la faza unicului gol marcat de trupa din Vallecas.

Întrebat cum a primit declarația tehnicianului portughez, Andrei a replicat:

A fost doar un comentariu, pentru că se vedea că poate puteam crea mai mult pericol pe acea bandă. Doar l-au întrebat de ce l-a băgat pe Cucurella în loc de o extremă, atât”.

Andrei Rațiu: „Trebuie să avem același spirit”

Om de bază la echipa națională, Rațiu a vorbit și despre meciurile României din Liga Națiunilor.

„Este o acțiune cu multe meciuri. Trebuie să fim conectați, să începem cu bine și sper să iasă totul bine în această nouă etapă. Cred că trebuie să avem același spirit (nr. ca la Euro 2024).

Știm cum este această campanie. A fost și înainte foarte important pentru a ne califica atunci și sper să începem cu bine.

Sunt echipe tari, dar cred că putem să facem față, să ne luptăm de la egal la egal și să facem meciuri bune.

Cu Bosnia nu o iau ca pe o revanșă, ci ca pe un nou început: să facem o campanie bună și să uităm tot ce a fost în trecut”, a concluzionat Rațiu.

38 de meciuri
a bifat Rațiu până în acest moment sub tricolor: a marcat două goluri
  • România va debuta în noua ediție a Ligii Națiunilor cu un meci în deplasare, împotriva Suediei, programat vineri, de la ora 21:45.
  • Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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