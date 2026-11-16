Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, a remarcat un detaliu inedit după România - Polonia 2-1.

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Mai exact, jucătorii trimiși în primul „11” de Gică Hagi au avut o înălțime medie superioară celei a adversarei.

ROMÂNIA - POLONIA 2-1 . Andrei Vochin: „Pentru mine e WOW!”

Acest detaliu statistic este unul întâlnit destul de rar în meciurile disputate de „tricolori”, lucru evidențiat și de Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu.

„Noi am avut medie de înălțime, la startul meciului, mai mare decât polonezii . Nouă nu ni se întâmplă. Poate nu este întâmplător că am stat [mai bine] în dueluri, am câștigat mai multe dueluri aeriene decât polonezii. Pentru mine e WOW!”, a declarat Andrei Vochin, citat de gsp.ro.

Ilie Dumitrescu a intervenit și a adăugat: „Și mutarea aia, Coubiș trecut fundaș dreapta și introdus Matei [Ilie], a fost tot în ideea asta, să câștigi talie”

1,85 metri a fost media înălțimii „tricolorilor” în startul partidei. Polonia a avut 1.83

Cel mai înalt jucător din lotul României a fost Andrei Coubiș. Stoperul măsoară 1.93 metri. În tabăra polonezilor, Kacper Potulski, fundașul lui Mainz, a ieșit în evidență prin cei 1,95 metri ai săi.

Elevii antrenați de Gică Hagi au avut un procentaj de 54% la duelurile aeriene câștigate, cu 26 din totalul de 48.

Situația este cu atât mai interesantă cu cât Polonia a avut procente mai bune atât în duelurile ofensive (61% față de 47%), cât și în cele defensive (53% față de 39%).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia 2-1

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Suedia 5 13 2 Bosnia 5 8 3 Polonia 5 4 4 România 5 3

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