Gheorghe Hagi (61 de ani) a egalat un record atins anterior în mandatele lui Mirel Rădoi și Edi Iordănescu.

În victoria cu Polonia, scor 2-1, selecționerul a titularizat șase fotbaliști din generația U21 care a ajuns în semifinalele EURO 2019.

În cele șapte partide de la preluarea naționalei, Hagi a folosit nouă jucători din acel nucleu.

România încheie grupa din Liga Națiunilor marți, de la ora 21:45, cu meciul din deplasare contra Bosniei. Partida va fi transmisă în direct de Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro

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Victoria obținută în fața Poloniei, scor 2-1, a evidențiat una dintre direcțiile principale ale proiectului lui Gheorghe Hagi la echipa națională: reconstrucția în jurul nucleului format din jucătorii care au dus România în semifinalele EURO 2019 U21 și care au contribuit la calificarea „tricolorilor” în optimile EURO 2024.

Gică Hagi a început meciul cu Polonia cu șase jucători din generația U21 2019

Sâmbătă, 14 noiembrie, pe Arena Națională, „Regele” a mizat în echipa de start pe șase dintre jucătorii care au făcut parte din lotul lui Mirel Rădoi de la turneul final din Italia și San Marino:

Tudor Băluță, Vlad Dragomir, Alexandru Cicâldău, Ianis Hagi, Dennis Man și Florinel Coman.

Un al șaptelea semifinalist, fundașul central Virgil Ghiță, s-a aflat pe banca de rezerve. Dintre aceștia, cinci au fost formați la Academia Hagi.

România a învins Polonia grație golurilor marcate de Alexandru Cicâldău și Dennis Man, în minutele 68 și 72.

Gică Hagi a egalat astfel recordul de șase titulari din generația U21 de la EURO 2019 folosiți simultan la prima reprezentativă.

Înaintea meciului cu Polonia, Gică Hagi folosise cel mai mare număr de titulari din generația U21 din 2019 în partida cu Suedia, scor 1-2, primul său meci în Liga Națiunilor. Atunci a început jocul cu cinci fotbaliști din acel nucleu: I. Radu, Ghiță, T. Băluță, I. Hagi și Man.

Mirel Rădoi, primul selecționer care a titularizat șase jucători din generația U21 2019

Mirel Rădoi reușise acest lucru în victoria cu Liechtenstein, scor 2-0, din 14 noiembrie 2021, când i-a titularizat pe Cristian Manea, Adrian Rus, Dragoș Nedelcu, Dennis Man, Andrei Ivan și George Pușcaș.

Pe banca de rezerve s-au mai aflat portarul Andrei Vlad, Ghiță, Cicâldău și I. Hagi.

Edi Iordănescu, record egalat în amicalul cu Moldova din 2022

La rândul său, Edward Iordănescu a avut șase reprezentanți ai acelei generații în primul „11” la amicalul cu Moldova, câștigat cu 5-0, pe 20 noiembrie 2022, la Chișinău.

Au început atunci partida Cristian Manea, Adrian Rus, Darius Olaru, Tudor Băluță, Alexandru Cicâldău și George Pușcaș.

Pentru EURO 2024, unde România a ajuns în optimile de finală, Edi Iordănescu a avut în lot opt dintre componenții generației U21 din 2019: Ionuț Nedelcearu, Adrian Rus, Alexandru Cicâldău, Dennis Man, Florinel Coman, Ianis Hagi, George Pușcaș și Darius Olaru.

Cosmin Contra, cinci titulari la doar câteva luni după EURO U21 2019

Cosmin Contra, primul selecționer care a început să promoveze jucători din generația U21 a României din 2019, a ajuns la maximum cinci titulari proveniți din acea generație într-un singur meci.

S-a întâmplat pe 8 septembrie 2019, la doar câteva luni după EURO U21, în partida România - Malta 1-0.

Atunci au fost titulari Adrian Rus, Florin Ștefan, Alexandru Cicâldău, Ianis Hagi și George Pușcaș.

Hagi vrea să depășească Generația de Aur cu nucleul care a jucat semifinală la EURO 2019 Under 21

Încrederea pe care Gheorghe Hagi o acordă jucătorilor din generația U21 a României din 2019 are la bază rezultatele obținute de aceștia.

Semifinala EURO U21 din 2019 și calificarea naționalei de seniori în optimile EURO 2024 sunt două repere care confirmă potențialul acestui nucleu.

Selecționerul mizează acum pe experiența acumulată de acești fotbaliști pentru a construi o echipă națională capabilă să depășească Generația de Aur, alături de care „Regele” a participat la cinci turnee finale în perioada 1990-2000: trei Campionate Mondiale și două Campionate Europene.

În cele șapte meciuri disputate de la începutul mandatului, Gheorghe Hagi a folosit 9 dintre fotbaliștii care au făcut parte din generația U21 a României din 2019, în primele șapte meciuri de la preluarea naționalei:

Ionuț Radu, Virgil Ghiță, Tudor Băluță, Ianis Hagi, Vlad Dragomir, Dennis Man, Darius Olaru, Florinel Coman și Alexandru Cicâldău.

Meci Titulari Rezerve Georgia – România 1-1 Ghiță, I. Hagi, Coman Băluță, Cicâldău România – Țara Galilor 2-1 T. Băluță, Dragomir, Olaru Coman Suedia – România 2-1 I. Radu, Ghiță, T. Băluță, I. Hagi, Man Dragomir, Olaru România – Bosnia 2-4 I. Radu, Dragomir, Olaru Ghiță, Băluță, Cicâldău Polonia – România 6-0 Ghiță, T. Băluță, I. Hagi, Man Radu, Cicâldău România – Suedia 0-1 Dragomir, Man, Olaru Radu, Băluță, Cicâldău, Ianis Hagi România – Polonia 2-1 T. Băluță, Dragomir, Cicâldău, I. Hagi, Man, Fl. Coman Ghiță

Bilanț individual

Jucător Titularizări Rezerve Tudor Băluță 4 3 Ianis Hagi 4 1 Vlad Dragomir 4 1 Dennis Man 4 0 Virgil Ghiță 3 2 Darius Olaru 3 1 Ionuț Radu 2 2 Florinel Coman 2 1 Alexandru Cicâldău 1 4

Patru semifinaliști de la EURO U21 2019, niciodată la naționala mare

Din lotul României U21 de la EURO 2019, alți trei jucători au ajuns în circuitul primei reprezentative: Cătălin Căbuz, Alexandru Pașcanu și Dragoș Nedelcu.

În schimb, patru dintre componenții acelui lot nu au fost convocați niciodată la naționala de seniori: Robert Boboc, Ricardo Grigore, Andrei Ciobanu și Adrian Petre.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia 2-1

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Suedia 5 13 2 Bosnia și Herțegovina 5 8 3 Polonia 5 4 4 România 5 3

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