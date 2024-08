Pugilista italiană Angela Carini, care a abandonat meciul din sferturile de finală la box feminin de la JO 2024 după 46 de secunde de luptă cu algerianca Imane Khelif, a declarat că vrea să își ceară scuze față de aceasta pentru reacția nesportivă pe care a avut-o după ce a pierdut partida, relatează BBC

Angela Carini a ținut să pună stop ultimelor controverse apărute în ultimul timp, după meciul ei cu sportiva din Algeria.

Angela Carini îi cere scuze lui Imane Khelif

Pugilista italiană și-a exprimat regretul pentru faptul că la finalul partidei nu a dat mâna cu oponenta sa și a transmis că dacă ar vedea-o acum ar îmbrățișa-o.

„Nu am intenționat asta”, a spus Angela Carini. „De fapt, vreau să-mi cer scuze față de ea și tuturor. Am fost furioasă pentru că visul olimpic s-a năruit atât de repede”, a spus pugilista italiancă într-un interviu acordat cotidianului Gazzetta dello Sport.

Angela Carini a adăugat că, dacă s-ar reîntâlni cu Khelif, ar îmbrățișa-o.

Carini: „Respect decizia CIO”

De altfel, aceasta s-a declarat tristă de controversa apărută și a spus că respectă decizia Comitetului Olimpic, care a lăsat-o pe Imane Khelif să concureze.

„Toată controversa asta m-a întristat. Îmi pare rău și de ce i s-a întâmplat oponentei mele. Dacă Comitetul Internațional Olimpic a decis că ea poate participa, respect decizia ”, a mai spus pugilista italiană.

Imane Khelif (25 ani) a fost interzisă la Campionatele Mondiale de Box din 2023 după ce a picat testele de testosteron în vederea stabilirii genului.

CIO i-a acordat algeriencei Khelif dreptul de a participa la întrecerea de box din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris deoarece „sportiva a respectat toate reglementările medicale și de eligibilitate necesare pentru eveniment”

Angela Carini, 46 de secunde de chin

Angela Carini a povestit momentele horror prin care a trecut în timpul partidei cu Imane Khelif.

„Am urcat în ring și am încercat să lupt. Voiam să câștig. Am primit două lovituri puternice în nas, mi-au făcut foarte rău și nu am mai putut să respir.

Am mers la antrenor și, cu maturitate și curaj, i-am cerut să abandonez”, a declarat Angela Carini pentru sursa citată.