Cu Dinamo până în 2027  Astrit Selmani își prelungește înțelegerea cu roș-albii

Astrit Selmani (27 de ani) își prelungește contractul cu Dinamo până în 2027 .

. Selmani este cel mai bun marcator al Dinamo în actuala stagiune și jucătorul cel mai prolific din Superliga, cu 9 goluri și 5 pase decisive în Liga 1.

Astrit Selmani, cel mai eficient jucător din campionat, își va prelungi contractul cu echipa alb-roșie până în 2027, conform gsp.ro.

Astrit Selmani şi-a prelungit înțelegerea cu Dinamo

Atacantul a venit în februarie 2024 de la Hapoel Be'er Sheva. Abia sezonul acesta a devenit un jucător esențial pentru dinamoviști.

Selmani este cel mai bun marcator al „câinilor” în actuala stagiune, cu 9 goluri în Liga 1.

Pe deasupra, atacantul a demonstrat nu doar abilitatea de a marca, dar și de a crea ocazii. Kosovarul are 5 assisturi. Astfel, este jucătorul cu cele mai multe contribuții decisive din campionatul intern.

1,2 milioane de euro valorează Astrit Selmani, conform transfermarkt.com

Cei mai eficienți marcatori ai lui Dinamo în Liga 1:

9 goluri - Astrit Selmani

6 goluri - Dennis Politic

4 goluri - Cătălin Cîrjan

2 goluri - Hakim Abdallah

Kopic o ține în joc de glezne pe Dinamo: „Încă nu am semnat”

Zeljko Kopic, antrenorul care îi face pe dinamoviști să spere din nou la titlu după o pauză de 18 ani, a anunțat acum 3 zile că încă nu a semnat contractul cu echipa aflată pe locul 3 în Liga 1.

„ Nu, încă nu am semnat. Totul va fi OK. Știți că nu comentez zvonurile. Am avut o discuție pozitivă cu președintele, cu șefii clubului și cred că vom ajunge la o înțelegere.

Până acum nu am purtat discuții cu niciun alt club, numai cu Dinamo. Înainte să vin la Dinamo am avut alte oferte.

Am ales să vin într-un moment dificil, știu ce fel de antrenor sunt, că anumite cluburi sunt interesate de mine, dar acum mă gândesc doar la ce se întâmplă la Dinamo”, a declarat Kopic la plecarea în Antalya.

Dinamo a plecat în weekend în cantonament în Antalya, unde va disputa două meciuri amicale, cu FC Zurich (8 ianuarie) și Novi Pazar (13 ianuarie). Trupa lui Kopic revine în țară pe 14 ianuarie, iar pe 19 va juca la Craiova, cu Universitatea.