Zeljko Kopic (47 ani), antrenorul lui Dinamo, a declarat că încă nu a semnat prelungirea contractului, dar asigură că „discuțiile cu președintele sunt pozitive și se va ajunge la o înțelegere”.

Antrenorul croat anunță că, după Alexandru Pop, Dinamo va mai face încă două-trei achiziții în acest mercato de iarnă.

Zeljko Kopic, antrenorul care îi face pe dinamoviști să spere din nou la titlu după o pauză de 18 ani, anunță că încă nu a semnat contractul cu echipa aflată pe locul 3 în Superligă.

Kopic o ține în joc de glezne pe Dinamo: „Încă nu am semnat”

Kopic a dat asigurări că doar Dinamo este echipa la care este concentrat în 2025.

„A fost bine în vacanță. M-am odihnit câteva zile. După aceea, am început pregătirea pentru partea a doua a sezonului, am început să discutăm despre ce jucători vin, am analizat piața, l-am adus pe Pop de la Oțelul.

Mai așteptăm să mai vină doi sau trei jucători. Toți jucătorii sunt pregătiți, se pot antrena, situația e una bună acum.

Adnan (n.r. Golubovic) s-a antrenat și el normal azi și toți sunt pregătiți pentru acest cantonament. Avem un plan, sper ca situația să fie una bună, să nu fie accidentări și vom fi gata de primul meci, cel de la Craiova. Vrem să fim pregătiți pentru această partidă.

Nu, încă nu am semnat. Totul va fi OK. Știți că nu comentez zvonurile. Am avut o discuție pozitivă cu președintele, cu șefii clubului și cred că vom ajunge la o înțelegere.

Până acum nu am purtat discuții cu niciun alt club, numai cu Dinamo. Înainte să vin la Dinamo am avut alte oferte.

Am ales să vin într-un moment dificil, știu ce fel de antrenor sunt, că anumite cluburi sunt interesate de mine, dar acum mă gândesc doar la ce se întâmplă la Dinamo.

Avem un lot bun. Am spus în vară că trebuie să aducem 2-3 jucători, dar vom încerca să facem asta acum, să aducem fotbaliști care să îmbunătățească echipa”, a declarat Kopic la plecarea în Antalya, conform gsp.ro.

Dinamo a plecat în cantonament în Antalya, unde va disputa două meciuri amicale, cu FC Zurich (8 ianuarie) și Novi Pazar (13 ianuarie). Trupa lui Kopic revine în țară pe 14 ianuarie.

Bineînțeles că ne dorim ca Mister (n.r. - Zeljko Kopic) să rămână, am făcut o jumătate bună de sezon și vrem să continuăm munca pe care am început-o și să intrăm în play-off. Dennis Politic, Dinamo (sursă: gsp.ro)