Bixente Lizarazu (56 de ani), fost internațional francez și campion mondial în 1998, a comentat conflictul dintre Cristiano Ronaldo (41 de ani) și selecționerul naționalei Portugaliei, Jorge Jesus (72 de ani).

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Starul lusitan a părăsit cantonamentul înaintea meciului cu Danemarca, miercuri seară, după ce selecționerul a transmis că Ronaldo nu va evolua nici în acea partidă, anterior fiind rezervă neutilizată contra Norvegiei.

Lizarazu, atac dur la Ronaldo: „Este o catastrofă. Ai vârsta pe care o ai”

„Dacă această telenovelă continuă, este o greșeală gravă din partea tuturor celor trei: Federația, Jorge Jesus și Cristiano Ronaldo.

Nu este posibil ca, având un jucător ca el și ținând cont de ceea ce reprezintă pentru Portugalia, lucrurile să se termine în felul acesta. Este o catastrofă de imagine.

Dacă ar exista o discuție între el, antrenor și Federație și i s-ar spune: «Ești important pentru mine, dar în meciul acesta vei juca doar o parte, iar în celălalt vei fi menajat», atunci jucătorul știe exact ce se așteaptă de la el.

Dacă îi spui că va juca și apoi nu îl introduci, încrederea se pierde”, a spus acesta, conform abola.pt.

Ceea ce este dificil atunci când ești un jucător care înaintează în vârstă, și mai ales când ești Cristiano Ronaldo și ți-ai construit o imagine de om indestructibil, este să accepți că nu mai ești la fel de puternic sau de rapid. Din păcate, asta este viața. Bixente Lizarazu, fost internațional francez și campion mondial

Lizarazu și-a încheiat analiza cu un mesaj dur pentru Ronaldo.

„Tocmai pentru că a existat acel «EU» a devenit Cristiano Ronaldo. Orgoliul l-a făcut să muncească precum un nebun pentru a doborî toate recordurile.

Doar că ajungi într-un punct în care asta devine cel mai mare dușman al tău. A fost forța ta, dar acum este cel mai mare dușman al tău, pentru că ai vârsta pe care o ai și vei ajunge în «cimitirul elefanților», îți garantez!”, a declarat Lizarazu.

Expresia „cimitirul elefanților” face trimitere la un mit potrivit căruia elefanții bătrâni s-ar retrage din turmă și ar merge într-un loc izolat pentru a muri.

Pentru gestul făcut, Ronaldo riscă o suspendare de la una la șase luni, conform regulamentului Federației Portugheze de Fotbal, iar multe voci din țara natală văd situația ca pe un final de drum la națională pentru legendarul fotbalist.

FOTO. Internetul a fost invadat de meme după plecarea lui Cristiano Ronaldo din cantonamentul Portugaliei

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