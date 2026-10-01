Cristiano Ronaldo (41 de ani) s-ar putea alege cu o suspendare uriașă după ce a plecat din cantonamentul echipei naționale a Portugaliei.

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Starul lusitan a părăsit baza de pregătire de la Copenhaga, miercuri seară, după ce antrenorul Jorge Jesus a anunțat că acesta nu va evolua nici în partida cu Danemarca.

Cristiano Ronaldo riscă o suspendare de până la 6 luni

Conflictul dintre Ronaldo și selecționer a început încă de la partida anterioară cu Norvegia, scor 2-1, când acesta a fost rezervă neutilizată.

Acum, conform regulamentului Federației Portugheze de Fotbal, vedeta de la Al-Nassr s-ar putea alege cu o suspendare la o lună până la șase luni.

„Un jucător care, după ce a fost convocat în mod regulat, abandonează sau nu se prezintă la antrenament, meci, activitatea echipelor naționale sau la altă activitate legată de reprezentarea sportivă a Federației sau a Portugaliei, fără justificare, este sancționat cu suspendare de la una la șase luni și, în plus, dacă este jucător profesionist, cu o amendă cuprinsă între 500 și 1.000 de euro”, se arată în regulament, potrivit abola.pt.

Astfel, în țara natală, mulți oameni consideră deja că acest moment ar putea marca retragerea lui Cristiano de la echipa națională, având în vedere tensiunile și suspendarea pe care o riscă.

Ronaldo a fost urmat pe aeroport chiar de selecționerul Jorge Jesus și de președintele Federației, Pedro Proença, însă cei doi nu au reușit să-l convingă pe acesta să rămână alături de lot, informează marca.com.

După conferința de presă a selecționerului și în urma unei discuții cu președintele Federației Portugheze de Fotbal, am decis să părăsesc cantonamentul naționalei. La momentul potrivit voi spune adevărul despre motivul care m-a determinat să plec de la naționala pentru care m-am dăruit mereu. Acum e momentul să urez succes Portugaliei și tuturor coechipierilor mei, fără excepție. Cristiano Ronaldo, după plecarea din cantonament

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