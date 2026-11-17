Impresarul Bogdan Apostu a dezvăluit, luni, că i-a propus deja un jucător de top lui Gigi Becali, după întâlnirea dintre cei doi.

După descrierea făcută de agent, jucătorul care se apropie foarte mult ca profil ar veni din Norvegia, de la o echipă importantă din primul eșalon.

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Apostu nu a dezvăluit numele jucătorului pe care i l-a prezentat patronului de la FCSB, însă a precizat cifrele pe care le-a înregistrat în sezonul actual, dar și vârsta fotbalistului: 25 de ani.

Emil Breivik, posibila „perlă” propusă de Bogdan Apostu la FCSB

Emil Breivik (26 de ani), jucătorul celor de la Molde, formație din prima ligă a Norvegiei, ar fi o variantă care se apropie de indiciile date de impresar.

Acesta a reușit un total de 10 goluri și 10 pase decisive până acum în sezonul 2026, la care se mai adaugă o reușită și un assist din Cupa Norvegiei.

Potrivit Transfermarkt, fotbalistul a bifat și o selecție la naționala U21 a Norvegiei, în 2021.

O a doua opțiune ar putea fi marocanul Salah Oulad M'Hand (23 de ani), legitimat la FC Riga, în Letonia.

Acesta a reușit 11 goluri și 12 pase decisive în toate competițiile în stagiunea recent încheiată, însă a bifat selecții doar la naționala U17 a Olandei, având dublă cetățenie.

Campionatele din Norvegia și Letonia funcționează în sistem primăvară - toamnă.

Declarațiile făcute de Bogdan Apostu

„Mai important e faptul că îi pot oferi niște jucători (n.r. - lui Becali). Unul dintre ei e fabulos, un mijlocaș ofensiv cum România nu are în momentul ăsta.

E un număr 10, îi place să joace și în partea stânga. Are 12 goluri și 10 assist-uri în acest sezon într-un campionat cel puțin la fel de bun ca al României. E un jucător pe care orice echipă de nivel bun din Europa și l-ar dori în momentul ăsta.

El are o clauză de reziliere negociată cu clubul de care aparține încă de acum doi ani. El are 25 de ani, e jucător de echipă națională și a explodat în ultimul an și jumătate acest jucător”, a spus Apostu, la Digi Sport.

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