- Impresarul Bogdan Apostu a dezvăluit, luni, că i-a propus deja un jucător de top lui Gigi Becali, după întâlnirea dintre cei doi.
- După descrierea făcută de agent, jucătorul care se apropie foarte mult ca profil ar veni din Norvegia, de la o echipă importantă din primul eșalon.
Apostu nu a dezvăluit numele jucătorului pe care i l-a prezentat patronului de la FCSB, însă a precizat cifrele pe care le-a înregistrat în sezonul actual, dar și vârsta fotbalistului: 25 de ani.
Emil Breivik, posibila „perlă” propusă de Bogdan Apostu la FCSB
Emil Breivik (26 de ani), jucătorul celor de la Molde, formație din prima ligă a Norvegiei, ar fi o variantă care se apropie de indiciile date de impresar.
Acesta a reușit un total de 10 goluri și 10 pase decisive până acum în sezonul 2026, la care se mai adaugă o reușită și un assist din Cupa Norvegiei.
Potrivit Transfermarkt, fotbalistul a bifat și o selecție la naționala U21 a Norvegiei, în 2021.
O a doua opțiune ar putea fi marocanul Salah Oulad M'Hand (23 de ani), legitimat la FC Riga, în Letonia.
Acesta a reușit 11 goluri și 12 pase decisive în toate competițiile în stagiunea recent încheiată, însă a bifat selecții doar la naționala U17 a Olandei, având dublă cetățenie.
- Campionatele din Norvegia și Letonia funcționează în sistem primăvară - toamnă.
Declarațiile făcute de Bogdan Apostu
„Mai important e faptul că îi pot oferi niște jucători (n.r. - lui Becali). Unul dintre ei e fabulos, un mijlocaș ofensiv cum România nu are în momentul ăsta.
E un număr 10, îi place să joace și în partea stânga. Are 12 goluri și 10 assist-uri în acest sezon într-un campionat cel puțin la fel de bun ca al României. E un jucător pe care orice echipă de nivel bun din Europa și l-ar dori în momentul ăsta.
El are o clauză de reziliere negociată cu clubul de care aparține încă de acum doi ani. El are 25 de ani, e jucător de echipă națională și a explodat în ultimul an și jumătate acest jucător”, a spus Apostu, la Digi Sport.