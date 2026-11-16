Impresarul Bogdan Apostu i-a făcut o primă propunere importantă lui Gigi Becali, pentru un posibil transfer în perioada de mercato din iarnă.

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Patronul de la FCSB s-a întâlnit, luni, cu agentul căruia i-a propus inclusiv preluarea funcției de manager general la club, iar acesta i-a recomandat un fotbalist cu multiple calități, fără să-i dezvăluie numele.

Bogdan Apostu: „Are 12 goluri și 10 assist-uri în acest sezon ”

Pe lângă cifrele foarte bune, fotbalistul propus de impresar are 25 de ani și ar evolua inclusiv la o echipă națională.

„Noi am discutat despre o anumită zonă de transferuri. Eu mi-am spus părerea mea, dânsul pe a lui. Mai important e faptul că îi pot oferi niște jucători. Unul dintre ei e fabulos, un mijlocaș ofensiv cum România nu are în momentul ăsta.

E un număr 10, îi place să joace și în partea stânga. Are 12 goluri și 10 assist-uri în acest sezon într-un campionat cel puțin la fel de bun ca al României. E un jucător pe care orice echipă de nivel bun din Europa și l-ar dori în momentul ăsta.

El are o clauză de reziliere negociată cu clubul de care aparține încă de acum doi ani. El are 25 de ani, e jucător de echipă națională și a explodat în ultimul an și jumătate acest jucător.

Există interes din mai multe locuri și doar așa se poate activa clauza. Eu am o relație apropiată cu agentul lui, iar acesta este motivul pentru care ar putea veni în România.

Aștept ca domnul Becali să se uite. Înțeleg că i-a plăcut și dânsului și celor din club. I l-am arătat azi. Szukala și Rusescu nu cred că au apucat să-l vadă. Din ce înțeleg, ei au fost numiți abia azi, însă s-au uitat ceilalți din club.

Eu consider că are suficient de multă experiență. E patronul echipei de 20 de ani, a investit multe milioane de euro și cred că are know-how-ul necesar pentru a-și da OK-ul final, a spus Bogdan Apostu, la Digi Sport.

FOTO. FCSB - Corvinul 0-1 , ultimul meci jucat de echipa lui Reghecampf

Bogdan Apostu a fost unul dintre oamenii care au pus bazele proiectului Corvinul, echipa care a câștigat Cupa României în 2024 și a promovat în Liga 1 la finalul sezonului trecut.

După întâlnirea cu Becali, Apostu a plecat spre Portugalia, unde va monitoriza jucători timp de câteva zile.

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