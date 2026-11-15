Bogdan Chipirliu (34 de ani), atacant la Steaua, se pregătește să susțină din nou examenul de Bacalaureat.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Golgheterul „militarilor” din sezonul trecut al Ligii 2 a participat și la sesiunea din această vară, însă nu a reușit să promoveze examenul maturității.

Bogdan Chipirliu se pregătește să dea din nou BAC-ul

Chipirliu va susține probele scrise la limba română, matematică și biologie.

„Îl voi da din nou și sper să îl și iau de data aceasta. La română, matematică și biologie. S-au schimbat foarte multe lucruri și mi se pare mult mai greu.

Am tot spus că îl voi da, că îl voi da, ce rost are să-l mai amân? Cel mai bine ar fi să îl am acolo. Îmi doresc să îl iau”, a declarat atacantul Stelei, citat de sport.ro.

Probele scrise ale primei sesiuni de Bacalaureat din 2027 se vor desfășura în perioada 14-18 iunie.

Chipirliu a ajuns la Steaua în vara lui 2020, după despărțirea de Gloria Buzău.

Înaintea partidei cu Poli Timișoara (1-1), desfășurată pe 8 octombrie, atacantul a suferit o ruptură de ligament încrucișat și nu va mai juca în acest sezon.

7 meciuri a jucat Chipirliu în această stagiune pentru Steaua: a marcat 3 goluri și a reușit 3 pase decisive

Oțelul Galați, Dunărea Galați, Fortuna Brazi, ACS Poli Timișoara, Juventus București, Astra Giurgiu sunt echipele pentru care a mai evoluat atacantul de-a lungul carierei.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport