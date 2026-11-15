Chipirliu nu se lasă Atacantul Stelei dă din nou BAC-ul, la 34 de ani: „Sper să-l și iau de data asta”
Bogdan Chipirliu
Liga 2

Chipirliu nu se lasă Atacantul Stelei dă din nou BAC-ul, la 34 de ani: „Sper să-l și iau de data asta”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.11.2026, ora 19:49
alt-text Actualizat: 15.11.2026, ora 19:49
  • Bogdan Chipirliu (34 de ani), atacant la Steaua, se pregătește să susțină din nou examenul de Bacalaureat.
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Golgheterul „militarilor” din sezonul trecut al Ligii 2 a participat și la sesiunea din această vară, însă nu a reușit să promoveze examenul maturității.

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Bogdan Chipirliu se pregătește să dea din nou BAC-ul

Chipirliu va susține probele scrise la limba română, matematică și biologie.

„Îl voi da din nou și sper să îl și iau de data aceasta. La română, matematică și biologie. S-au schimbat foarte multe lucruri și mi se pare mult mai greu.

Am tot spus că îl voi da, că îl voi da, ce rost are să-l mai amân? Cel mai bine ar fi să îl am acolo. Îmi doresc să îl iau”, a declarat atacantul Stelei, citat de sport.ro.

Probele scrise ale primei sesiuni de Bacalaureat din 2027 se vor desfășura în perioada 14-18 iunie.

Chipirliu a ajuns la Steaua în vara lui 2020, după despărțirea de Gloria Buzău.

Înaintea partidei cu Poli Timișoara (1-1), desfășurată pe 8 octombrie, atacantul a suferit o ruptură de ligament încrucișat și nu va mai juca în acest sezon.

7 meciuri
a jucat Chipirliu în această stagiune pentru Steaua: a marcat 3 goluri și a reușit 3 pase decisive
  • Oțelul Galați, Dunărea Galați, Fortuna Brazi, ACS Poli Timișoara, Juventus București, Astra Giurgiu sunt echipele pentru care a mai evoluat atacantul de-a lungul carierei.

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