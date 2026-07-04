Golgheterul Stelei a dat BAC-ul la 33 de ani Proba care i-a dat mari bătăi de cap : „Cel mai dificil”

Bogdan Chipirliu (33 de ani), atacantul și golgheterul de la Steaua, a susținut examenul de Bacalaureat.

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Probele scrise ale primei sesiuni de Bacalaureat de anul acesta s-au desfășurat în perioada 29 iunie–3 iulie.

Bogdan Chipirliu, care va împlini 34 de ani pe 21 iulie, s-a numărat și el printre cei care au susținut examenul maturității.

Bogdan Chipirliu a dat BAC-ul : „La matematică a fost cel mai dificil”

Atacantul de la Steaua a explicat că proba la matematică i-a dat mari bătăi de cap.

„Când nu dai BAC-ul la timp, e greu să-l mai iei după. Una este să fii zilnic la școală și alta este să dai după un an sau doi, ți-e greu.

Mă gândesc că în viață e bine să ai BAC-ul luat, să faci și o facultate, te poate ajuta pe viitor. În orice domeniu ai fi, te ajută tot timpul. Eu am dat la română, matematică și biologie.

Cel mai dificil mi s-a părut la matematică. Eu, când eram la liceu, eram OK cu matematica. Între timp se mai schimbă lucrurile. Dacă nu înveți și nu mergi zilnic, devine foarte greu să iei BAC-ul.

I-am spus (n.r. lui Daniel Oprița), nu a fost niciun fel de problemă. M-a încurajat, a spus să merg, să-l iau”, a declarat Chipirliu, citat de sport.ro.

Chipirliu a ajuns la Steaua în vara lui 2020, după despărțirea de Gloria Buzău.

29 de meciuri a jucat Chipirliu pentru Steaua în sezonul 2025/2026: a marcat 15 goluri și a oferit 5 pase decisive

Oțelul Galați, Dunărea Galați, Fortuna Brazi, ACS Poli Timișoara, Juventus București, Astra Giurgiu sunt echipele pentru care a mai evoluat atacantul de-a lungul carierei.

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