„FCSB, favorită” Bogdan Lobonț, despre derby-urile Dinamo - FCSB și Rapid - Craiova + Pe cine vede în pole-position pentru titlul din Superliga

Bogdan Lobonț (47 de ani), director tehnic la Olimpia Satu Mare, a vorbit despre marile derby-uri din weekend, Dinamo - FCSB și Rapid - Universitatea Craiova.

Bogdan Lobonț, fost portar la Rapid și Dinamo, în Liga 1, a făcut o scurtă analiză în ceea ce privește lupta la titlu și o vede pe FCSB drept favorită clară.

Fostul goalkeeper crede că lupta la titlu va fi foarte strânsă:

„Toate cele 6 au șanse reale să câștige campionatul. Diferența e mică între prima și ultima clasată. Sunt mai mulți factori care influențează în aceste momente câștigarea campionatului. Cred că FCSB are prima șansă”.

Bogdan Lobont, despre Derby de România: „FCSB e favorită. Abia aștept să văd meciul!”

Fostul număr 1 din poarta naționalei îi laudă pe roș-albaștri pentru parcursul european din acest sezon, dar nu-l uită nici pe Andrei Nicolescu pentru ceea ce a reușit să facă la Dinamo, în ciuda obstacolelor întâlnite:

„Se anunță a fi un meci interesant. Favorită? La ceea ce am văzut consider că FCSB are cel mai echilibrat lot în ceea ce privește vârsta și experiența pe compartimente.

Dinamo vine tare din spate, cu entuziasm. Aici un plus mare îl are efortul pe care l-a făcut Andrei Nicolescu în tot ceea ce a făcut în ultimul an și jumătate la club. Cei de la Dinamo au întâlnit dificultăți majore. E un lucru îmbucurător și de apreciat ce a făcut el acolo.

Într-adevăr, Steaua… sau FCSB, ca să nu avem probleme (râde), are cel mai echilibrat lot. Are ceva probleme cu accidentările, dar e normal ținând cont de numărul mare de meciuri pe care le-a disputat până în acest moment.

Chapeau! Bravo pentru ceea ce au făcut în Europa, înseamnă că au lucrat bine în ceea ce privește dezvoltarea jucătorilor, transferurilor pe care le-au făcut. Rezultatele pe care le are FCSB nu sunt întâmplătoare.

La fel cum nu sunt întâmplătoare nici cele pe care le are Dinamo în momentul de față. Abia aștept să urmăresc meciul!”

Bogdan Lobonț crede că Rapid e dezavantajată în meciul cu Universitatea Craiova de absența galeriei

Întrebat despre celălalt derby al weekendului, Rapid - Universitatea Craiova, Lobonț a fost de părere că giuleștenii vor avea de suferit din cauza lipsei fanilor din tribune, după ce alb-vișiniii au fost sancționați cu un meci cu porțile închise din cauza comportamentului suporterilor.

„Îmi pare foarte rău pentru suspendarea pe care au primit-o cei de la Rapid. E a nu știu câta oară când clubul, în general, - până să ajung la jucători - este penalizat din această perspectivă, a suporterilor.

Nu îi condamn absolut deloc pe fani, dar și ei trebuie să înțeleagă că pun în dificultate managementul clubului, rezultatul echipei. Una e să joci cu un Giulești plin, care te încurajează din momentul în care ieși la încălzire, și chiar mai devreme, și până în ultimul moment.

Am avut privilegiul să joc un Rapid - CSU Craiova pe Giulești, în sezonul trecut, și a fost fantastic, cu toate că meciul l-am pierdut. Una e să ai torcida vișinie - sau cum se numește - și alta e să ai Giuleștiul plin de copii.

Sigur, e un lucru minunat. Am văzut ce s-a întâmplat pe Arena Națională, la meciurile când naționala României a fost penalizată cu meci cu porțile închise”, a spus Lobonț.

Bogdan Lobonț a apărat buturile Rapidului din 1997 până în 2000, când s-a transferat la Ajax Amsterdam.

Ca antrenor, s-a ocupat de pregătirea portarilor din Grant din 2023 până în 2024, iar pe finalul sezonului trecut a fost interimar în Giulești, după demiterea lui Cristiano Bergodi. În mandatul lui Neil Lennon, a fost antrenor de portari și apoi a părăsit echipa, după ce nord-irlandezul a fost concediat.

La Dinamo, Lobonț a jucat în două perioade: în sezonul 2001-2002, sub formă de împrumut de la Ajax, și între 2007 și 2010, după care a plecat la AS Roma.

Are 3 titluri de campion în Liga 1: unul cu Rapid (1998-1999) și două cu Dinamo (2001-2002, 2006-2007), o Cupă a României (1997-1998) și o Supercupă a României (1999) cu Rapid.