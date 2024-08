Cătălin Chirilă, 26 de ani, a făcut primele declarații, după ce a ratat accederea în finala olimpică de 1000 de metri la kaiac-canoe.

Românul s-a impus în finala B, în care timpul său a fost 3:44.47, și a terminat pe locul 9 în proba de canoe simplu 1000 m.

După finala B, românul a încercat să creioneze primele concluzii și să explice prestația sub așteptări din semifinale.

Cătălin Chirilă: „Nu asta e valoarea mea”

„Sincer, concluziile cred că le voi trage după ce se vor răci puțin lucrurile.

La prima vedere, nu am reușit să mă adaptez vremii. M-a surprins neplăcut, m-am pregătit, am vorbit mereu despre vântul față-dreapta, aici s-a intamplat să fie de spate-dreapta, iar asta mi-a facut ceva probleme.

Sunt sigur că nu asta e valoarea mea, știu că puteam da mai mult, dacă apa-mi permitea. Am simțit că nu am reușit să dau bărcii cât puteam eu”, au fost primele explicații ale lui Cătălin Chirilă la TVR Sport.

Cătălin Chirilă: „Valurile s-au ridicat și mi-au făcut probleme”

Cătălin spune că nu a prins cea mai bună zi și, deși a urmat tactica stabilită cu antrenorul, condițiile meteo i-au fost defavorabile.

Nu sunt un sportiv care are un start puternic. Cumva, nu mă bazez pe prima parte a cursei. M-am ținut excelent de tactică, am ridicat în a doua jumătate a cursei, conform planului, i-am ajuns pe adversari, am simțit că sunt în control. Apoi, valurile s-au ridicat și mi-au făcut probleme, mi-au schimbat ritmul, direcția.

Odată ce am simțit barca pierzând direcția, m-am concentrat mai mult pe cârmă, decât pe ce am de făcut.

Ține de măestria sportivului, se pare că nimeni nu se poate pune cu vremea. Eu am fost cel care s-a împotrivit puțin vremii azi și am primit o lecție”.

Cătălin Chirilă: „Mi am dorit foarte mult o medalie, dar nimic nu-i întâmplător în viață”

Întrebat dacă a forțat prea mult în semifinale, când a bifat record olimpic, Cătălin a spus:

„Știam că adversarii din celelalte serii nu s-au strofocat prea mult să își câștige seriile. Pe mine francezul m-a împins să fac acel timp record. Drept urmare, și în finala B publicul a fost mult mai gălăgios.

Toate sunt istorie acum pentru mine. Am tras linie după acea cursă de semifinală. Îmi place să cred că asta e prima cursă după acel eșec.

Mi am dorit foarte mult o medalie, dar nimic nu-i întâmplător în viață. Realist vorbind, înainte de venirea la Paris, mi-am propus sa fiu liniștit. Mi-am zis că dacă îmi este dat să fiu campion olimpic, o să fiu. Așa e sportul.

Mi-am dorit să fiu varianta mea cea mai bună, nu am reușit, mi-am descărcat frustrarea în finala B, mi-a plăcut mult mai mult de mine, chiar dacă a fost vânt lateral dreapta. Cum vorbeam și mai devreme, s-a schimbat iar vântul”, a încheiat Cătălin Chirilă.