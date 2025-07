„O seară penibilă!” Târnovanu și Radunovic, puși în gardă de rușinea din Andorra: „Dacă jucăm așa, nu avem nicio șansă”

INTER D'ESCALDES - FCSB 2-1. Fundașul stânga Risto Radunovic (33 de ani) a tras un semnal de alarmă după înfrângerea rușinoasă din Andorra: „Trebuie să ne trezim”.

Portarul Ștefan Târnovanu (25 de ani) recunoaște că a greșit la primul gol al gazdelor.

După 3-1 în tur, FCSB a condus cu 1-0 și în deplasare. Golul a fost marcat chiar de Radunovic, cu o execuție elegantă, însă campioana României a suferit pe final, când a încasat două goluri.

INTER D'ESCALDES - FCSB 2-1 . Risto Radunovic: „Asta va fi o lecție”

În ciuda rezultatului umilitor, muntenegreanul crede în continuare în calificarea în faza principală din Liga Campionilor.

„Fotbalul se joacă peste tot. Felicit această echipă. Au jucat un fotbal foarte frumos. Ne aşteaptă meciuri şi mai grele. Avem un obiectiv foarte mare şi nu suntem la nivelul la care trebuie să fim. Important e să ne trezim şi să muncim pentru acest vis.

Nu e vorba de tensiune, dar trebuie să ştergem totul de anul trecut. Am fost campioni, dar acum este un nou sezon. Ăsta e fotbalul, în fiecare zi trebuie să demonstrezi că meriţi să fii acolo.

A fost un meci greu. Ştiam că va fi greu, dar nu credeam că va fi chiar atât de greu. Important e că mergem mai departe, că am obţinut calificarea. Asta va fi o lecţie. Ne-am calificat şi avem multe de învăţat după calificarea asta”, a spus Radunovic, potrivit as.ro.

Nu e vorba de calitate. În ultimele minute fotbalul e imprevizibil. Am avut 1-0 şi nu s-a terminat meciul. Am primit două goluri din faze fixe şi trebuie să ne trezim, să fim mai pragmatici, mai concentraţi. În Europa, lucrurile mici fac diferenţa. Risto Radunovic, fundaș stânga FCSB

Ștefan Târnovanu: „A fost o seară penibilă!”

Târnovanu a explicat că jucătorii campioanei trebuie „să se trezească” dacă vor să ajungă în grupa XXL din Liga Campionilor.

„A fost o seară penibilă, am jucat foarte, foarte slab. După golul lui Risto a fost o oarecare linişte, am avut un avantaj, dar am luat acel gol uşor care a plecat de la mine.

Am vrut să pasez cu Mihai (n.r. - Popescu), am lovit-o greşit şi am luat gol la acea fază. Apoi, au venit peste noi. Nu am mai ajuns la poartă şi s-a terminat cu un rezultat de care mie mi-e jenă.

Dacă vom juca precum în această dublă nu avem nicio şansă la Champions League. Avem timp să ne trezim. Urmează un meci în campionat (n.r. - cu Petrolul) , apoi iar în turul 2. Să vedem, nu contează cu cine jucăm.

Trebuie să jucăm bine, să nu mai facem greşeli în apărare pentru că am primit trei goluri în dublă manşă şi cu atâtea goluri primite nu ne putem califica mai departe. Suntem obligaţi să câştigăm fiecare meci nu doar la Petrolul”, a afirmat Târnovanu, potrivit sursei citate.

FCSB va înfrunta Shkendija în turul 2 preliminar din Liga Campionilor

Campioana României va da în runda următoare peste Shkendija, care a trecut de TNS (Țara Galilor), scor 2-1, la general.

Duelurile vor avea loc în perioada 22/23 iulie (tur) și 29/30 iulie (retur), iar campioana României va disputa primul meci în deplasare.

Programul FCSB în preliminariile Champions League, sezonul 2025/26:

Turul 2: 22/23 iulie (tur) și 29/30 iulie (retur)

22/23 iulie (tur) și 29/30 iulie (retur) Turul 3: 5/6 august (tur) și 12/13 august (retur)

5/6 august (tur) și 12/13 august (retur) Play-off: 19/20 august (tur) și 26/27 august (retur).

Lotul FCSB pentru Liga Campionilor:

Portari: Târnovanu, Udrea, Zima

Târnovanu, Udrea, Zima Fundaşi: Creţu, Graovac, Kiki, M. Popescu, Chiricheş, Pantea, Ngezana, Radunovic

Creţu, Graovac, Kiki, M. Popescu, Chiricheş, Pantea, Ngezana, Radunovic Mijlocaşi: Şut, Lixandru, Politic, Perianu, Olaru, Cisotti, O. Popescu, Alhassan

Şut, Lixandru, Politic, Perianu, Olaru, Cisotti, O. Popescu, Alhassan Atacanţi: Alibec, Bîrligea, Tănase, Miculescu, Ştefănescu, Gheorghiţă

