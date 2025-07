Mustrat de Petrescu Eroul lui CFR Cluj i-a răspuns tehnicianului: „Nu m-am speriat deloc”

CFR CLUJ - UNIREA SLOBOZIA 2-1. Daniel Dumbravanu (23 de ani) a declarat că nu a fost speriat de colaborarea cu Dan Petrescu (57 de ani), în momentul în care a acceptat oferta din Gruia.

Daniel Dumbravanu a fost eroul celor de la CFR Cluj în prima etapă din Liga 1.

Internaționalul moldovean a marcat golul victoriei în minutul 90+4 al partidei cu Unirea Slobozia, după o fază controversată.

Daniel Dumbravanu: „Nu m-am speriat deloc de ce se spunea de Dan Petrescu”

La finalul partidei, Dumbravanu s-a declarat bucuros pentru golul marcat la debutul său pentru CFR Cluj.

Întrebat despre transferul său în Gruia, stoperul a dezvăluit că cu a stat prea mult pe gânduri când a primit oferta lui Dan Petrescu și că nu este speriat de cele spuse de tehnicianul ardelenilor (n.r. reticent cu fundașii).

„Mă simt foarte bine pentru că am adus trei puncte foarte importante. Cel mai important era să câștigăm acasă după două meciuri în care nu am făcut-o.

Personal, a fost un debut de vis. Am făcut un cadou la golul lor, dar sunt bucuros că după am împins jocul și am obținut victoria.

De la 7 ani am plecat în Italia, am stat 6 ani acolo și am avut oportunitatea în această vară să plec.

Când am auzit de posibilitatea să ajung la CFR, nu m-am gândit foarte mult. Am venit imediat. Nu m-am speriat deloc (n.r. de posibilitatea de a lucra cu Dan Petrescu). CFR are asta în ADN, să câștige” , a spus Dumbravanu, potrivit digisport.ro.

Nu cred că a făcut un meci foarte bun Dani [Dumbravanu], s-a văzut teamă la el. A jucat în Moldova, prin Divizia C, naționala Moldovei, parcă n-a avut așa, o liniște, în amicale a jucat mai bine. Faptul că a dat gol cred că a salvat evoluția lui și a întregii echipe Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj

FOTO Golul lui Dumbravanu, validat după ce Sinyan i-a furat mingea lui Gurău

Originar din Bălți, Dumbrăvanu a ajuns gratis în Gruia, după ce în ultimul sezon a evoluat în Serie C din Italia.

50.000 de euro este cota lui Dumbravanu, potrivit transfermarkt.ro. Are 6 selecții în naționala Republicii Moldova

VIDEO. Ionuț Coadă, gafă imensă la golul lui Virgiliu Postolachi

