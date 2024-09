Alexandru Chipciu (35 de ani) se întoarce la echipa națională a României după o pauză de cinci ani

Jucătorul Universității Cluj a spus că se resemnase la gândul că va mai fi convocat sub tricolor

Mircea Lucescu a anunțat lotul României pentru „dubla” cu Kosovo (în deplasare, 6 septembrie) și Lituania (acasă, 9 septembrie) din Liga Națiunilor, iar prezența lui Alexandru Chipciu este una dintre cele mai surprinzătoare.

Chipciu: „M-a surprins convocarea”

Alexandru Chipciu a recunoscut că și-a luat gândul de la echipa națională, după ce a fost informat că ar putea prinde lotul pentru Euro 2024, dar convocarea nu a mai venit.

Mircea Lucescu i-a dat „planurile” peste cap în aceste zile. L-a readus la națională după o pauză de cinci ani și Chipciu este gata să bifeze selecțiile cu numărul 48 și 49.

Ultima dată juca pentru națională în septembrie 2019, în calificările pentru Euro 2020. A bifat 90 de minute în victoria României, scor 1-0, contra Maltei.

„E emoționant pentru mine să mă duc la vârsta asta la echipa națională. Am avut o zi plină, probabil starea mea nu arată bucuria simțită în momentul acela.

Mi-am și setat creierul să mă gândesc doar la ce e aproape de mine, adică la meciul cu Dinamo. Așa e cel mai corect.

În același timp, nu pot să ascund. E o bucurie mare. Emoție. E altfel acum, se schimbă. La o vârstă, gândești altfel. Am debutat fiind copil. Era Mutu. Aveam rușine față de ei. Acum vin cu alte gânduri.

M-a surprins. Dacă tot am fost aproape de Euro... Tot se zvonea, mai vorbeam și cu persoane din anturaj echipei naționale și eram foarte aproape să merg.

,Aveam așteptările astea. Am avut și înainte, în preliminarii. Și cu Mirel Rădoi la fel. M-am accidentat, am avut COVID. Tot timpul am fost în așteptarea asta”, a declarat Alexandru Chipciu, într-un interviu acordat celor de la Universitatea Cluj.