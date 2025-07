Probleme pentru Dan Petrescu CFR Cluj are cinci indisponibili pentru meciul cu FCSB + E „șocat” de Stadionul Steaua: „Nu există unul mai frumos în România”

FCSB - CFR CLUJ. Dan Petrescu (57 de ani), antrenorul ardelenilor, se confruntă cu probleme de lot înaintea partidei din Supercupa României.

FCSB - CFR Cluj va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, sâmbătă, cu începere de la ora 20:00.

La conferința de presă premergătoare duelului cu FCSB, Dan Petrescu a dezvăluit că nu se va putea baza pe cel puțin cinci jucători de bază: Louis Munteanu (23 de ani), Meriton Korenica (28 de ani), Simao Rocha (24 de ani), Matei Ilie (22 de ani) și Beni Nkololo (28 de ani)

FCSB - CFR CLUJ. Dan Petrescu: „Avem cinci jucători cu probleme”

„Avem cinci indisponibili pentru mâine. Munteanu, care a venit târziu (n.r. - după EURO 2025 cu naționala U21), Korenica suspendat, Simao accidentat, Matei Ilie și Nkololo care nu s-a pregătit tot cantonamentul.

Cinci jucători foarte importanți, toți titulari în sezonul precedent. Însă nu este o scuză. Avem un lot foarte bun, iar cei care vor juca cu siguranță vor face tot posibilul să câștigăm”, a declarat Dan Petrescu

Dan Petrescu, șocat de condițiile din Ghencea

Cum Arena Națională este ocupată cu festivalul Neversea Kapital, prima partidă oficială a sezonului se va disputa pe Stadionul Steaua, loc unde Dan Petrescu a făcut primii pași în fotbalul mare.

Petrescu s-a arătat „șocat” de condițiile impecabile pe care le-a găsit în Ghencea.

„De la 7 ani până la 21 de ani, am venit și m-am antrenat aici. Am rămas șocat, e prima oară când am intrat pe acest stadion. Nu am avut onoarea să fiu antrenor aici și nu știu dacă există un stadion mai frumos în România.

Gazon excelent, tribune superbe, cu toate că mi-e puțin dor de stadionul care a fost, unde am avut rezultate excelente.

Legat de meciul care se joacă, logic ar fi fost să se dispute undeva la mijloc”, a afirmat Petrescu

6 ani a jucat Dan Petrescu pentru Steaua. A fost împrumutat în anul 1986 la FC Scornicești. În vara anului 1991 a plecat în Italia, la Foggia

Tehnicianul a salutat și decizia Federației de a elimina cele două reprize de prelungiri. În caz de egalitate, după 90 de minute, câștigătoarea Supercupei României se va decide direct la loviturile de departajare.

„Asta e o decizie bună, să nu mai facă prelungiri dacă se ajunge la un meci egal, este foarte cald”, a declarat Petrescu.

Dan Petrescu: „Avem probleme cu regula U21”

Petrescu a explicat că are probleme în ceea ce privește regula U21.

Mai mult decât atât , „Bursucul” s-a arătat sceptic în ceea ce privește noile achiziții.

„În perioada de pregătire, am încercat mulți jucători. Cu tot respectul, avem ceva probleme cu regula U21, la fel ca și cei de la FCSB.

Despre transferuri, aș vrea să vorbesc doar despre Muhar, pe care îl cunosc. Dintre ceilalți, niciunul nu este o certitudine. Spre exemplu, FCSB l-a luat pe Alibec, iar situația e clară. La fel, Politic, a demonstrat. Graovac, în schimb, e o pierdere foarte mare pentru mine.

În rest, ceilalți jucători pe care i-am adus sper să facă treabă, la fel ca cei pe care i-am transferat sezonul trecut”, a concluzionat Petrescu.

Variantele celor de la CFR Cluj pentru regula U21

Mihai Pînzariu (20 de ani)

Andres Sfaiț (20 de ani)

Tudor Cociș (21 de ani)

David Ciubăcan (20 de ani)

VIDEO. Antrenamentul oficial al celor de la CFR Cluj înainte de meciul cu FCSB

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport