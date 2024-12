Keșeru, 2 goluri în 2 minute! La o zi după ce a împlinit 38 de ani, atacantul român a făcut spectacol în Bulgaria

Claudiu Keșeru a marcat două goluri pentru Cherno More Varna în victoria cu Lokomotiv Sofia, scor 4-0, în etapa #18 din campionatul Bulgariei.

Atacantul român a împlinit luni, 2 decembrie, vârsta de 38 de ani.

Keșeru a ajuns la echipa de la malul Mării Negre în luna august, iar în ultimele trei partide în care s-a aflat pe teren a și marcat.

Claudiu Keșeru, două goluri în Cherno More Varna - Lokomotiv Sofia 4-0

În minutul 29 al partidei de la Varna, Keșeru a deschis scorul cu un șut superb din lovitură liberă. Portarul Lyubenov a plonjat, dar nu a putut opri mingea.

Două minute mai târziu, experimentatul atacant român a urmărit balonul după un corner și a înscris cu un voleu din careul mic.

Fost jucător la Ludogorets, echipă care a câștigat 13 titluri consecutive, Keșeru a părăsit terenul în minutul 74, când locul său a fost luat de Ismail Isa Mustafa.

4 goluri și 2 pase decisive a bifat Claudiu Keșeru în acest sezon.

Lokomotiv Sofia a rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Ante Aralica din minutul 50, iar Cherno More a mai punctat prin Dudu ('87) și Drobarov ('89).

În urma acestui rezultat, Cherno More se află pe locul 3 în clasament, cu 37 de puncte, la șapte lungimi în spatele liderului Ludogoreț și la egalitate cu Botev Plovdiv. Primele două clasate au două meciuri în minus.

139 de goluri și 44 de pase decisive a reușit Claudiu Keșeru pentru Ludogoreț Razgrad (2015-2021).

Keșeru, în lacrimi la interviul acordat GOLAZO.ro: „Asta m-a durut”

Într-un interviu acordat în exclusivitate site-ului GOLAZO.ro, Claudiu Keșeru a vorbit cu emoție despre decizia care l-a determinat să se retragă pentru un an din fotbal.

Keșeru a dezvăluit că a apelat la serviciile unui psiholog după plecarea de la UTA.

La tine acum a fost pauza asta forțată? Pentru că a fost până la urmă o retragere, revenirea fiind o surpriză.

Sunt oameni care nu merg chiar așa adânc în detaliu. Nu vor să-și înțeleagă anumite trăiri. Și eu am discutat cu un psiholog când am plecat de la UTA și doar mi-a apăsat niște butoane. Atunci stimulându-mi un subiect de discuție, am mers în acea temă încât să analizez totul singur. Mai departe ține de fiecare individ cum își găsește scopul. Psihologul nu trebuie să facă asta, să găsească o soluție, dar poate să te învârtă prin diferite subiecte încât tu să conștientizezi că subiectul acela este situația în care te afli tu. Apoi să te trimită pe anumite drumuri prin care tot tu să-ți rezolvi problemele. E despre cum să mergi pe un drum și cum să te cunoști, de fapt. Tu, ca și trăire, gândire și abilitate de a te concentra pe altceva și a face perfomanță din nou.

Ce te-a durut mai tare, retragerea forțată în sine sau felul în care s-a produs?

Felul în care s-a produs ”, a declarat Claudiu Keșeru pentru GOLAZO.ro.