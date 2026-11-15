Revanșă pentru CSM București! „Tigroaicele” au învins Brest la primul meci fără Bojana Popovic pe bancă

CSM București - Brest 34-30. Victorie incredibilă pentru vicecampioana României, în etapa #8 din EHF Champions League.

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Echipa venea după o înfrângere severă tot în fața lui franțuzoaicelor, scor 25-40, în urmă cu o săptămână, în urma căreia clubul s-a despărțit de antrenoarea Bojana Popovic.

CSM București - Brest 34-30 . Revanșă pentru vicecampioana României

Aflate acum sub comanda Iuliei Curea, „tigroaicele” au reușit să facă un joc solid din primul până în ultimul minut.

CSM a deblocat tabela și și-a majorat rapid avantajul în prima repriză, reușind să ajungă chiar și la 6 goluri avans.

Brest nu a reușit să preia avantajul nici în repriza secundă, formația noastră dominând clar jocul până la fluierul final.

Cele mai bune marcatoare de la CSM Bucureșt au fost Maslova (10 goluri), Novak (5 goluri), Carlson (5 goluri), Friis și Axner (cu 4 goluri fiecare).

Următoarea partidă pentru CSM București în Liga Campionilor va avea loc abia anul viitor, pe 9 ianuarie, contra lui Ferencvaros.

Clasamentul în grupa A din Champions League EHF:

Poziţie Echipa Meciuri Puncte 1 Esbjerg 8 14 2 Ferencvaros 8 12 3 Brest Bretagne 8 10 4 CSM București 8 8 5 Borussia Dortmund 8 8 6 Sola 8 6 7 Buducnost 8 4 8 Ljubliana 8 2

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