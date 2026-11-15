„Aici e inspirația lui Hagi” Edi Iordănescu a dezvăluit  cheia succesului României în fața Poloniei +45 foto
Edi Iordănescu
Nationala

„Aici e inspirația lui Hagi” Edi Iordănescu a dezvăluit cheia succesului României în fața Poloniei

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 15.11.2026, ora 20:32
alt-text Actualizat: 15.11.2026, ora 20:33
  • Edi Iordănescu (48 de ani) a vorbit pe larg despre jocul naționalei, după victoria de sâmbătă din Liga Națiunilor, 2-1 cu Polonia.
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Fostul selecționer a analizat schimbările făcute de Hagi față de partidele anterioare și a subliniat că rezultatul pozitiv era crucial pentru viitorul apropiat el primei reprezentative.

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Edi Iordănescu: „România a gestionat foarte bine momentele-cheie

„Din punctul meu de vedere, rezultatul era mai presus de orice, mai ales după acțiunea precedentă, marcată de patru eșecuri. Consider că era esențial ca echipa să oprească această serie negativă și să ofere un semnal clar de reacție.

Și asta am văzut. Dincolo de cele trei puncte, această victorie poate reprezenta un impuls important de energie, de încredere pentru grupul de jucători, pentru Gică, pentru staff-ul lui, dar și pentru suporteri, opinia publică, pentru noi toți. Deci, cred că rezultatul era extrem de necesar și l-am reușit.

Au avut și ei absenții lor, i-am avut și noi pe ai noștri. Hai să fim sinceri, cu toți ne dorim mai mult de la echipa națională și așteptăm o prestație mereu consistentă, cu cât mai mult control, cu o exprimare colectivă clară.

Ieri, până la faza golului anulat, am asistat, din punctul meu de vedere, la un joc de uzură. Un joc disputat pe un teren dificil. Iar meritul echipei, fără doar și poate, e că a luptat și s-a angrenat. A fost un meci fragmentat în anumite momente.

Niciuna dintre echipe n-a reușit să impună perioade consistente de dominare sau de control al jocului, o posesie prelungită sau o organizare ofensivă consistentă.

Însă, în asemenea condiții, capacitatea de adaptare, disciplina tactică, eficiența în momentele decisive pot deveni mai importante decât calitatea estetică a jocului”, a declarat Edi Iordănescu, la Digi Sport.

România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro
România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro

Galerie foto (45 imagini)

România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro
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Edi Iordănescu: „Meritul lui Gică e pentru că a reacționat cum trebuie”

Ulterior, fostul selecționer a pus accent pe schimbările făcute de Hagi la momentul potrivit și pe modul în care jucătorii au gestionat cele mai importante faze.

„Consider că faza golului anulat a reprezentat un moment important din punct de vedere psihologic și al dinamicii jocului. Ulterior și schimbările efectuate au contat. Bîrligea și Corbu au adus un plus de energie, de mobilitate și de verticalitate.

Și aici e inspirația lui Gică, meritul lui Gică, pentru că a reacționat cum trebuie. Echipa a devenit mai directă, mai agresivă în atacarea spațiilor și mai capabilă să pună presiune pe organizarea defensivă a adversarului.

Mi s-a părut o creștere a ritmului acțiunilor ofensive și echipa a reușit să valorfice mai bine și momentele favorabile.

Toți antrenorii, inclusiv Gică, am fost și eu acolo și știu ce înseamnă, toți ne dorim să avem control, toți ne dorim să avem inițiativă.

Sunt adversari, sunt jocuri competitive, sunt adversari competitive. Există miză foarte mare, există presiune foarte mare și sunt momente-cheie pe care trebuie să le valorificăm.

Și le-am gestionat foarte bine, am reușit să punem cu adevărat probleme și, până la urmă, să facem diferența”, a mai explicat fostul selecționer.

Clasamentul grupei B4

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Suedia513
2. Bosnia58
3. Polonia54
4. România53

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