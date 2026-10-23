Se răzgândește Contra? Noi detalii despre posibila retragere din antrenorat: „Nu am zis că este 100%”
Cosmin Contra
Campionate

Se răzgândește Contra? Noi detalii despre posibila retragere din antrenorat: „Nu am zis că este 100%”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.10.2026, ora 16:01
alt-text Actualizat: 23.10.2026, ora 16:01
  • Cosmin Contra (50 de ani), fostul selecționer al României și actualul tehnician al lui Al-Arabi, a venit cu noi explicații, după ce a anunțat că s-ar putea retrage din antrenorat.
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În urmă cu o săptămână, „Guriță” a dezvăluit că se gândește de ceva timp să renunțe la cariera de antrenor, dar decizia finală ar putea fi influențată și de ce se întâmplă în ultimul an și jumătate din Qatar.

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Cosmin Contra, noi detalii despre o posibilă retragere din antrenorat: „Nu am zis că este 100%

Fostul selecționer al României a dezvăluit că își dorește să petreacă mai mult timp alături de familie.

„Mă bate gândul de o perioadă să-mi dedic mai mult timp familiei. Atât tot. Să fac o pauză și de aceea am zis că este o posibilitate. Nu am zis că este 100%.

Este un gând care mă bate pentru că am lipsit foarte mult din sânul familiei și am făcut multe sacrificii. Mi-aș dori un pic să petrec mai mult timp cu familia”, a declarat Contra, citat de fanatik.ro.

28 de meciuri
a antrenat-o Cosmin Contra pe Al-Arabi până acum. Echipa sa are un bilanț de 15 victorii, 7 remize și 6 înfrângeri. Contractul său cu gruparea din Qatar expiră în vara lui 2028

Cosmin Contra: „Dacă mă las, mă las”

Întrebat dacă s-ar răzgândi în cazul în care va primi o ofertă din Europa, Contra a oferit un răspuns categoric:

„Nu! Dacă mă las, mă las”, a concluzionat fostul fundaș dreapta.

Cosmin Contra și-a început cariera de antrenor la FC Timișoara, acolo unde a activat și ca jucător. A pregătit mai apoi echipa de juniori a lui Getafe.

În 2012 a preluat banca tehnică a celor de la Petrolul, iar doi ani mai târziu a devenit antrenorul lui Getafe. A mai pregătit-o și pe Dinamo în două mandate diferite (februarie - septembrie 2017 și august - decembrie 2020).

După experiența din România, Contra a plecat în zona Golfului Persic, acolo unde le-a antrenat pe Al-Ittihad, Damac, Al-Kholood și Al-Arabi.

A fost și selecționerul României în perioada septembrie 2017 - noiembrie 2019, timp în care a adunat 24 de meciuri pe banca „tricolorilor”.

2 trofee
are Cosmin Contra în palmares din postura de antrenor: Cupa României cu Petrolul (2013) și Cupa Ligii cu Dinamo (2017)

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