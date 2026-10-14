Decizie surprinzătoare Fostul selecționer al României se gândește la retragerea din antrenorat: „Depinde de asta”
Foto: Sport Pictures
Campionate

Decizie surprinzătoare Fostul selecționer al României se gândește la retragerea din antrenorat: „Depinde de asta”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 16:44
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 17:38
  • Cosmin Contra (50 de ani), fostul selecționer al României și actualul tehnician al lui Al-Arabi, ar putea să se retragă din antrenorat după încheierea contractului cu formația din Qatar.
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Contra o antrenează pe Al-Arabi din octombrie 2025, iar înțelegerea sa cu gruparea din Golf va expira în vara anului 2028.

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Cosmin Contra: „Mă gândesc de ceva timp să mă retrag”

Fostul selecționer al României a dezvăluit că se gândește de ceva timp la retragerea din antrenorat, dar decizia finală ar putea fi influențată și de ce se întâmplă în ultimul an și jumătate din Qatar.

„Nu cred că mai sunt eu cu Europa. Nu cred că mai am şansa asta să mă întorc în Europa. Probabil voi vedea cum stau lucrurile după ce o să-mi închei aici contractul.

Mă gândesc de ceva timp să mă retrag. Depinde ce simt în anul şi jumătate cât mai am contract şi ce reuşesc să fac.

Da, e un gând al meu de ceva timp, am motivele mele. Dar e o posibilitate, nu e ceva străin, un gând care mă bate de ceva timp şi depinde şi de cum se vor derula lucrurile în anul şi jumătate de contract pe care îl mai am”, a declarat Cosmin Contra, conform primasport.ro.

27 de meciuri
a antrenat-o Cosmin Contra pe Al-Arabi până acum. Echipa sa are un bilanț de 14 victorii, 7 remize și 6 înfrângeri

Cosmin Contra și-a început cariera de antrenor la FC Timișoara, acolo unde a activat și ca jucător. A pregătit mai apoi echipa de juniori a lui Getafe.

În 2012 a preluat banca tehnică a celor de la Petrolul, iar doi ani mai târziu a devenit antrenorul lui Getafe. A mai pregătit-o și pe Dinamo în două mandate diferite (februarie - septembrie 2017 și august - decembrie 2020).

După experiența din România, Contra a plecat în zona Golfului Persic, acolo unde le-a antrenat pe Al-Ittihad, Damac, Al-Kholood și Al-Arabi.

A fost și selecționerul României în perioada septembrie 2017 - noiembrie 2019, timp în care a adunat 24 de meciuri pe banca „tricolorilor”.

2 trofee
are Cosmin Contra în palmares din postura de antrenor: Cupa României cu Petrolul (2013) și Cupa Ligii cu Dinamo (2017)

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