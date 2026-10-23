Wayne Rooney îi pune la zid Englezul dă de pământ cu Bruno Fernandes și Lisandro Martinez: „Bebeluși egoiști!”

Wayne Rooney (40 de ani), legendarul atacant al lui Manchester United, a lansat un atac dur la adresa lui Bruno Fernandes (32 de ani) și al lui Lisandro Martinez (28 de ani).

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Lisandro Martinez a criticat conducerea clubului după înfrângerea cu Atletico Madrid, scor 0-2, iar acum a venit rândul lui Bruno Fernandes să iasă în față.

Căpitanul „diavolilor” s-a declarat nemulțumit de tactica antrenorului Michael Carrick (45 de ani), după dezastrul din partida cu Como, scor 1-4.

Reacția mijlocașului portughez a venit ca un semn de frustrare, în contextul în care United a ajuns la șapte meciuri fără victorie în toate competițiile.

Wayne Rooney a dat de pământ cu Lisandro Martinez și Bruno Fernandes: „Sunt egoiști”

Golgheterul all-time al lui Manchester United, cu 177 de goluri în 559 de meciuri, și câștigător al Ligii Campionilor în 2008 alături de „diavoli”, Wayne Rooney i-a criticat dur pe cei doi jucători ai lui United.

Fostul internațional englez se așteaptă ca mai mulți jucători să aibă astfel de izbucniri în viitorul apropiat, deoarece „nu vor să-și asume responsabilitatea”.

„Acesta a fost începutul. Am văzut acum ce s-a întâmplat în cazul lui Bruno și vom vedea astfel de reacții și din partea altor jucători, pentru că nu vor să-și asume responsabilitatea.

Poți spune că Bruno a avut sau nu dreptate în ceea ce a declarat, dar trebuie să-ți asumi responsabilitatea pe teren. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea ca grup de jucători.

Acești jucători sunt egoiști. Nu le pasă de coechipieri, de antrenor, de staff sau de suporteri, ci doar de ei înșiși. Dacă nu obțin ceea ce își doresc, se comportă ca niște bebeluși, fac crize de nervi și încearcă să arunce vina asupra oricui, numai asupra lor nu.

Dacă s-ar privi în oglindă, atât el, cât și Martinez și toți ceilalți ar vedea propria imagine reflectată. Iar ceea ce ar vedea nu ar fi deloc suficient de bun”, a declarat Rooney, citat de thesun.co.uk.

Wayne Rooney: „Aș riposta”

Ronney a afirmat că a trecut și el de două ori prin astfel de situații în perioadele în care a antrenat Birmingham și Plymouth.

Coechipier cu Michael Carrick la United în perioada 2006- 2017, legendarul atacant susține că tehnicianul ar trebui să ia măsuri.

„Am avut patru experiențe ca antrenor, iar în două dintre ele, la Birmingham și Plymouth, m-am aflat cu siguranță într-o situație similară.

Acum, privind în urmă și analizând acele două experiențe, pot spune că, dacă m-aș afla în locul lui Michael Carrick, aș riposta.

Aș riposta și nu aș mai fi atât de conciliant.

Există anumite lucruri pe care trebuie să le faci pentru a-i proteja pe jucători, dar trebuie să lupți și pentru tine. Pentru că jucătorii te vor trage în jos, iar în cele din urmă tu vei fi cel care își va pierde locul de muncă din cauza lor.

Jucătorii... am văzut asta de nenumărate ori. Nu le pasă. Și ce vom vedea din nou? Vor avea o mică perioadă de revenire atunci când va veni un nou antrenor. Nu le pasă.

Spun asta de mult timp: mulți dintre acești jucători trebuie să plece de la club. În vestiar nu mai există o atmosferă plăcută.

Sunt jucători care se află acolo de foarte mult timp. Este nevoie de fețe noi, de mentalități proaspete și de idei noi, pentru că vom continua să vedem astfel de situații.

Cred că, dacă nu ripostează și nu le arată tuturor cine este șeful, vom asista în continuare la ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână”, a mai spus Ronney.

În prezent, Manchester United ocupă locul 13 în Premier League, cu 7 puncte, după primele 7 etape.

Pentru „diavoli” urmează partida cu Bournemouth, programată duminică, de la ora 16:00.

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