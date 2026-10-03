Pușcaș mai are de așteptat  Revenirea atacantului de la Dinamo, amânată!
George Pușcaș
Superliga

Pușcaș mai are de așteptat Revenirea atacantului de la Dinamo, amânată!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 16:45
  • Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al lui Dinamo, a oferit noi detalii cu privire la situația lui George Pușcaș (30 de ani).
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Atacantul nu a bifat niciun minut în acest sezon, din cauza unei accidentări, însă a bătut palma cu clubul pentru prelungirea contractului pe încă 3 ani.

Pușcaș era așteptat să revină în lotul echipei după pauza competițională, însă Mihalescu a anunțat că vârful nu este refăcut 100% și abia de săptămâna viitoare va începe antrenamentele cu mingea.

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George Pușcaș mai are de așteptat până la revenirea pe gazon: „Încă face alergări fără minge”

În acest context, fotbalistul de 30 de ani are șanse minime să fie în lotul „câinilor” pentru meciul cu Sepsi, programat vineri, 9 octombrie, de la ora 21:00.

„Au fost coborâșuri percepute. Aici aș vrea să punctez ceva și poate să fie ăsta un indicativ al motivului pentru care am ales să prelungim cu el.

George, de când a venit, de la început, avea o situație medicală despre care știam, dar a făcut absolut tot ce ține omenește de el să ne ajute cât de mult se poate.

Din punct de vedere al caracterului și al personalității și al spiritului de sacrificiu pe care l-a arătat în toate momentele sezonului trecut… a jucat cu niște dureri îngrozitoare, a trecut prin niște proceduri foarte complexe și foarte dureroase ca să ne poată ajuta.

Și asta ne-a arătat cumva că își dorește să fie aici, își dorește să ajute clubul. E un jucător care are impact și în vestiar și atunci ne-am dorit, pe lângă abilitățile lui fotbalistice, să avem și toate elementele acestea în vestiar.

Este foarte, foarte important și acesta a fost unul dintre motivele pentru care am ales să prelungim cu el. Suntem foarte încrezători că ne va ajuta și că va fi o soluție bună pentru noi.

Se antrenează individual. Vorbeam cu el ieri în timpul antrenamentului. Încă face niște alergări fără minge. De săptămâna viitoare va începe și cu mingea, ușor-ușor, și cu echipa., a spus Cosmin Mihalescu la Radio Dinamo.

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meciuri a bifat Pușcaș pentru Dinamo, toate în sezonul precedent, reușind un gol și o pasă decisivă. Doar într-o singură partidă a fost integralist, iar în cele mai multe dintre ele a fost doar rezervă
  • De-a lungul carierei sale, George Pușcaș a evoluat la echipe precum Inter Milano, Reading, Palermo, Bari și Genoa. A bifat multiple apariții în Serie B și Championship, iar la echipa naționala a adunat 46 de selecții.

VIDEO. Singurul gol marcat de George Pușcaș pentru Dinamo

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