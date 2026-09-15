Pușcaș a semnat Contract până în 2029 pentru atacantul de 30 de ani
George Pușcaș
Superliga

Pușcaș a semnat Contract până în 2029 pentru atacantul de 30 de ani

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.09.2026, ora 21:26
alt-text Actualizat: 15.09.2026, ora 21:26
  • Dinamo a anunțat prelungirea contractului lui George Pușcaș (30 de ani) până în 2029.
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Atacantul a semnat cu Dinamo în luna februarie din postura de jucător liber de contract. Înțelegerea era valabilă până la finalul acestui sezon.

Măcinat de accidentări, Pușcaș a jucat doar 8 meciuri pentru „câini” și a marcat un gol.

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George Pușcaș a semnat prelungirea cu Dinamo

Vârful s-a operat de hernie inghinală în această vară, iar ultima sa apariție într-un meci oficial datează din 16 mai, când roș-albii remizau 0-0, cu CFR Cluj, în play-off.

„George Pușcaș, câine roșu până în 2029! Ne bucurăm să anunțăm prelungirea contractului cu atacantul clubului nostru, George Pușcaș, până la 30.06.2029.

Sosit la Dinamo în februarie 2026, George a jucat în total 8 meciuri în sezonul trecut, reușind să înscrie un gol și să ofere o pasă decisivă.

Pe lângă calitățile sale fotbalistice, George Pușcaș aduce un plus de experiență în lotul condus de Nuno Campos, fiind un jucător important în cadrul acestuia. Suntem nerăbdători să-l vedem din nou în echipamentul de joc, ajutând echipa și pe teren.

George Pușcaș a evoluat de-a lungul carierei sale de jucător la echipe precum Inter Milan, Reading, Palermo, Bari și Genoa, având peste 140 de meciuri în Serie B cu 42 de goluri marcate și 84 de meciuri în Championship cu un total de 17 goluri marcate și 5 pase decisive.

De asemenea, George are un parcurs impresionant și în cadrul echipei naționale, având 25 de meciuri și 18 goluri pentru naționala U21, și un total de 46 de selecții la naționala mare cu 11 goluri marcate.

Ne bucurăm să te avem alături de noi, George, și-ți dorim mult succes și cât mai multe realizări în tricoul clubului nostru!”, a anunțat Dinamo pe pagina de Facebook.

Recent, Andrei Nicolescu a dezvăluit că Pușcaș ar putea să-și facă revenirea pe gazon după pauza internațională.

VIDEO. Unicul gol marcat de Pușcaș în tricoul lui Dinamo

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