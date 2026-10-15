U Craiova - Getafe. Fanii oltenilor i-au dedicat scenografia din prima etapă a fazei principale din Conference League lui Gică Craioveanu (58 de ani).

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Duelul de pe „Oblemenco” a reprezentat un meci special pentru Craioveanu, un nume mare din istoria oltenilor, dar și a ibericilor.

FOTO. Scenografie dedicată lui Craioveanu la duelul oltenilor cu Getafe

Galeria Craiovei a pregătit o scenografie dedicată fostului atacant. Fanii au ridicat cartoane albastre în întreaga peluză, iar în mijloc a apărut o pânză imensă pe care era desenat Craioveanu.

Simbolul oltenilor a fost imortalizat în tricoul alb-albastru în timp ce sărută emblema. Ultrașii au aprins apoi torțe și au afișat un citat din „Grande”: „Eu iubesc această echipă...”.

Înainte de meci, Craioveanu vorbise despre duelul dintre fostele sale echipe și a dezvăluit că le ține pumnii oltenilor.

„Craiova e mai specială, pentru că de aici am plecat în fotbalul mare. Datorită Universității am ajuns să joc în cel mai puternic campionat din lume. Eu țin astă seară cu Craiova fără discuție. Eu sper ca Universitatea să se impună.

Argumentele mele pentru Craiova sunt că ajunge mai bine la acest meci, e mai în formă, mai echilibrată, pentru că Getafe a pierdut cei mai importanți jucători. Spaniolii au o echipă în construcție, pentru că în fiecare vară pierd foarte mulți jucători din cauza acelui fair-play financiar din Spania.

Craiova are 8-10 meciuri mai mult disputate. Asta le dă un plus, omogenitatea Craiovei este peste cea a lui Getafe”, a spus Gică Craioveanu la Prima Sport.

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