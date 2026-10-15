Cine e deputatul PSD propus la Transporturi A pus obstacole în drumul Stelei spre Liga 1!

Ștefan-Ovidiu Popa este propunerea PSD pentru funcția de ministru al Transporturilor în Cabinetul lui Luca Niculescu.

Deputatul a intervenit pentru amânarea unui vot important pentru fotbalul românesc.

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Ștefan-Ovidiu Popa este cel care a propus ca proiectul de lege privind modificarea Legii Sportului să fie mutat de pe poziția 2 pe poziția 40.

De ce era important proiectul?

Modificările discutate urmăreau să permită asocierea unor entități publice pentru formarea unui club sportiv de drept privat, ceea ce ar fi putut deschide o cale de participare în Superliga pentru cluburi precum Steaua.

Proiectul a fost adoptat 5 zile mai târziu: 152 pentru, 65 împotrivă și 35 de abțineri, cu 5 parlamentari care nu au votat.

Pe 7 iulie, un grup de senatori AUR a sesizat Curtea Constituțională cu privire la constituționalitatea legii.

CCR a respins obiecțiile pe 15 octombrie și legea a fost promulgată la 22 octombrie, devenind Legea nr. 162/2025

Textul final al Legii nr. 162/2025 permite asocierea unor unități administrativ-teritoriale, de exemplu, primării și consilii județene, și a unor instituții de învățământ superior pentru constituirea unor cluburi sportive de drept privat. Legea reglementează și finanțarea acestor cluburi din fonduri publice.

Forma finală nu se referă la orice instituție publică. Astfel, amendamentul care ar fi permis, în forma discutată inițial, asocierea CSA Steaua cu o altă instituție publică, precum o primărie, nu a fost păstrat în acea formă.

Cine este Ștefan Ovidiu Popa

Născut pe 25 iunie 1985, la Drăgăşani, judeţul Vâlcea, Popa a absolvit Facultatea de Drept şi Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Craiova, urmând cursurile în perioadele 2004–2008, respectiv 2005–2008.

Ulterior, a obţinut un master în drept privat, în perioada 2009–2010.

Potrivit CV-ului său, a urmat şi cursuri la Colegiul Naţional de Apărare şi la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi s-a format ca mediator.

Înainte de a intra în Parlament, Popa a fost consilier judeţean în Vâlcea şi a condus Asociaţia CAR Central din Râmnicu Vâlcea, o casă de ajutor reciproc care acordă împrumuturi membrilor săi.

A devenit deputat în 2016 şi se află la al treilea mandat consecutiv. În decembrie 2024, a preluat conducerea grupului parlamentar PSD din Camera Deputaţilor. În mandatul anterior, a făcut parte din Comisia juridică, iar în prezent este membru al Comisiei pentru constituţionalitate.

Popa a ocupat şi funcţia de chestor al Camerei Deputaţilor, însă a demisionat din această poziţie în decembrie 2024, când a devenit liderul grupului parlamentar PSD, potrivit news.ro.

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