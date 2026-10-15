U Craiova - Getafe 1-1 Campioana României, aproape de o victorie mare în Conference League! Spaniolii, salvați de un eurogol +16 foto
U Craiova - Getafe. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Conference League

U Craiova - Getafe 1-1 Campioana României, aproape de o victorie mare în Conference League! Spaniolii, salvați de un eurogol

alt-text Ionuț Cojocaru , Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.10.2026, ora 21:42
alt-text Actualizat: 15.10.2026, ora 21:46
  • Universitatea Craiova a remizat, scor 1-1 cu Getafe, în prima etapă din faza ligii Conference League.
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Impulsionați de aproape 30.000 de spectatori, oltenii au încercat să pună presiune la poarta lui Soria încă din startul meciului.

Getafe a echilibrat partida, dar cea mai mare ocazie a primei reprize i-a aparținut campioanei României. Al Hamlawi a trimis peste poartă dintr-o poziție excelentă.

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U Craiova, remiză cu Getafe la debutul în Conference League

Atacantul palestinian și-a luat revanșa în minutul 59. A primit o minge la marginea careului și a șutat plasat. 1-0 pentru Craiova, iar vulcanul din Bănie a erupt.

Formația antrenată de Filipe Coelho a fost la doar un sfert de oră, cu tot cu prelungiri, de un rezultat uriaș, însă Gudelj le-a stricat planurile oltenilor.

Mijlocașul croat a prins o torpilă de la aproape 30 de metri ce l-a lăsat fără replică pe Popescu.

Astfel, campioana României a trebuit să se mulțumească doar cu un punct. Pentru Craiova urmează meciul din Superliga cu Farul, iar joi oltenii se vor deplasa în Andorra, unde vor întâlni Inter Escades.

U Craiova - Getafe 1-1

  • Au marcat: Al Hamlawi ('59)/ Gudelj ('81)

Min.90+3 - Final de meci pe „Ion Oblemenco”

Partida este prelungită cu minimum 3 minute

Min.81 - GOL Getafe, 1-1! Gudelj preia o minge la aproximatix 25 de metri și șutează fără speranțe pentru Popescu.

Min.77 - Femenia centrează de pe partea stângă. Mingea îl lovește pe Satriano, aflat la câțiva metri de poarta oltenilor, însă Popescu intervine senzațional.

Min.72 - Mojica îl faultează din spate pe Matei și vede cartonașul galben.

Min.70 - Schimbare și la Craiova: iese Baiaram, intră Matei.

Min.68 - O nouă modificare la spanioli: iese Martin, intră Risco.

Min.60 - Schimbare la Getafe: iese Davinchia, intră Mojica.

Min.59 - GOOOL U Craiova, 1-0! Al Hamlawi primește o minge la marginea careului și șutează plasat fără șansă pentru Soria.

Min.56 - Cicâldău a văzut cartonașul galben pentru proteste.

Min.51 - Lameira este și el avertizat. Este al doilea cartonaș galben încasat de olteni, după cel primit în prima repriză de Romanchuk.

Min.46 - Se reia partida! Schimbare la Getafe: iese Garcia, intră Femenia.

Final de primă repriză în Bănie

Min.45+1 - Cicâldău șutează cu piciorul stâng de la marginea careului, însă trimite mult pe langă.

Prima repriză este prelungită cu minimum un minut

Universitatea Craiova - Getafe în Conference League FOTO Sport Pictures
Universitatea Craiova - Getafe în Conference League FOTO Sport Pictures

Galerie foto (16 imagini)

Universitatea Craiova - Getafe în Conference League FOTO Sport Pictures Universitatea Craiova - Getafe în Conference League FOTO Sport Pictures Universitatea Craiova - Getafe în Conference League FOTO Sport Pictures Universitatea Craiova - Getafe în Conference League FOTO Sport Pictures Universitatea Craiova - Getafe în Conference League FOTO Sport Pictures
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Min.31 - Arbitrul lasă excelent jocul să continue, Cicâldău îi pasează lui Al Hamlawi, care scapă unu la unu cu portarul advers, încearcă o „scăriță”, dar mingea trece peste buturile apărate de Soria.

Min.27 - Romanchuk vede primul cartonaș galben al partidei.

Min.16 - Garcia îl încearcă pe Popescu cu un șut de la marginea careului, dar portarul oltenilor nu are probleme în a prinde balonul.

Min.12 - Șansă mare de gol pentru spanioli! Mayoral reia pe lângă poartă dintr-o poziție excelentă. Mingea i-a rămas în spate atacantului de la Getafe, după o intervenție a lui Romanchuk.

Min.11 - Getafe a echilibrat partida, după începutul curajos al Craiovei.

Min.5 - Început ofensiv de partidă pentru campioana României. Stevanovic reia cu capul, înghesuit, însă mingea se duce pe lângă poartă.

Min.1 - Start de meci pe „Ion Oblemenco”

Echipele de start:

  • U Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Teles, Lameira, T. Băluță, Bancu - Cicâldău, Al Hamlawi, Baiaram
  • Rezerve: Al. Maxim, R. Sava, Al. Crețu, Roux, Nsimba, Tavares, Elisor, Băsceanu, D. Matei, Webster
  • Antrenor: Filipe Coelho
  • Getafe: Soria - A. Garcia, Djene, Valou, Davinchi - Gudelj, F. Garcia - Terrats, M. Martin, Satriano - B. Mayoral
  • Rezerve: Letacek, Ferrer, Sazonov, Abqar, Boselli, Kiko, Mojica, Risco
  • Antrenor: Jose Bordalas
  • Arbitru: David Smajc (Slovenia), Arbitri asistenți: Manuel Vidali și David Gabrovec (Slovenia). Arbitru VAR: Aleksandar Matkovic (Slovenia). Arbitru AVAR: Mihael Antic
  • Stadion: „Ion Oblemenco”

Filipe Coelho, înainte de U Craiova - Getafe: „Niciodată nu jucăm la egal”

Pentru partida cu Getafe, antrenorul Filipe Coelho nu se va putea baza pe Monday Etim și Adrian Rus, ambii accidentați, dar nici pe Carlos Mora, care este suspendat.

„În primul rând, suntem foarte fericiți și foarte mândri că ne aflăm încă o dată în această competiție. Știm că vom înfrunta o echipă de top.

Cu tot respectul față de echipele precedente, cu siguranță aceasta este cea mai bună formație pe care o vom întâlni.

Avem ambiție, ne dorim să începem cât mai bine posibil. Știm că trebuie să fim la un nivel maxim mâine seară. Eu sunt foarte fericit și vom da totul pentru a obține primele trei puncte în această competiție”, a declarat Coelho.

Getafe este o echipă care joacă foarte des împotriva unor echipe puternice. Are o componentă defensivă foarte bună. Primesc foarte puține goluri. În plan ofensiv joacă foarte multe mingi lungi. Au foarte mulți jucători care se luptă pentru mingea a doua și cu calitate individuală, care pot crea dezechilibru în joc. Va fi o provocare dificilă. Filipe Coelho, antrenor U Craiova

Jose Bordalas: „Craiova nu mă surprinde”

Antrenorul celor de la Getafe a declarat că își dorește un debut cât mai bun în Conference League.

„Acest prim meci este foarte emoționant, suntem conștienți de dificultăți, va fi o atmosferă frumoasă și nu va fi ușor. Vrem să facem un meci excelent.

Echipa este plină de entuziasm, sperăm să le aducem bucurie suporterilor noștri. Pentru noi înseamnă foarte mult cei 300 de suporteri care ne însoțesc.

Adversara are jucători interesanți. Craiova nu mă surprinde, e suficient să vezi stadionul pentru a-ți da seama cât de mult a crescut această echipă și ce potențial are.

Trebuie să jucăm bine și să facem un meci bun. Nu este momentul să-i regretăm pe cei care lipsesc și trebuie să încercăm să ne adaptăm pentru a da tot ce avem mai bun”, a declarat Bordalas.

99 de milioane de euro
valorează lotul lui Getafe, care îi are printre cei mai valoroși jucători pe Martin Satriano (10 milioane de euro), Mario Martin (10 milioane) și Orel Mangala (9 milioane). Din echipă face parte și Carvajal, cotat la 3,5 milioane de euro. Lotul Universității Craiova este evaluat la 36,85 milioane de euro

Programul Universității Craiova în Conference League:

  • 15 octombrie 2026, ora 19:45: U Craiova - Getafe CF
  • 22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter Club d'Escaldes - U Craiova
  • 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia
  • 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova
  • 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova
  • 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Primele opt formații din grupa XXL din Conference League se vor califica direct în optimi. Echipele clasate pe locurile 9-24 vor evolua în „șaisprezecimi”, în timp ce formațiile de pe pozițiile 25-36 vor fi eliminate.

Ce urmează după faza principală din Conference League:

  • 15 ianuarie: tragerea la sorți pentru „șaisprezecimi”
  • 18-25 februarie: „șaisprezecimi”
  • 26 februarie: tragerea la sorți a tabloului
  • 11-18 martie: optimi de finală
  • 8-15 aprilie: sferturi de finală
  • 29 aprilie - 6 mai: semifinale
  • 2 iunie: finala (Istanbul)

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