„Decizia arbitrului e corectă” Adrian Porumboiu, ferm despre faza care a schimbat meciul Polonia - România: „Roșu clar! Drăgușin nu caută să joace mingea”

POLONIA - ROMÂNIA. Fostul mare arbitru Adrian Porumboiu a comentat faza la care Radu Drăgușin a fost eliminat, iar gazdele au primit penalty, după un fault comis asupra lui Robert Lewandowski în careu.

Arbitrul Urs Schnyder a dictat penalty pentru polonezi, iar fundașul român a primit cartonașul roșu.

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Robert Lewandowski a executat lovitura de pedeapsă și a deschis scorul pentru Polonia.

Faza a provocat discuții, însă Adrian Porumboiu consideră că decizia arbitrului este corectă.

„Drăgușin nu caută să joace mingea și îl oprește pe Lewandowski cu mâinile”

Fostul arbitru a explicat că Drăgușin nu a încercat să joace mingea, ci s-a concentrat exclusiv pe oprirea lui Lewandowski.

„Decizia arbitrului e corectă. Din punctul meu de vedere, nu sunt discuții, Drăgușin e preocupat doar să-l oprească pe Lewa, nu urmărește deloc mingea.

Nu există penalty ușor sau greu dat, e regulamentar sau nu, iar aici, din păcate, e regulamentar”, a declarat Porumboiu pentru GOLAZO.ro.

Acesta a explicat și motivul pentru care, în opinia sa, cartonașul roșu este justificat în această fază.

„Iar cartonașul roșu e clar pentru că e situație iminentă de gol și Drăgușin nu caută să joace balonul și îl oprește cu mâinile”, a mai spus Porumboiu.

Faza s-a produs într-un moment important al partidei de la Varșovia. România a rămas în inferioritate numerică din minutul 22, iar Lewandowski a transformat penalty-ul, ducând Polonia în avantaj.

Partida Polonia - România se dispută pe PGE Narodowy din Varșovia, în etapa a treia a Ligii Națiunilor.

Pentru „tricolori”, acesta este al treilea meci din această ediție a competiției, după înfrângerile cu Suedia, 1-2, și Bosnia, 2-4.

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