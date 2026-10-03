„Îmi dau lacrimile” Fostul internațional, extrem de afectat când a văzut imaginile cu Hagi: „Să aştepţi 25 de ani...”

POLONIA - ROMÂNIA 6-0. Basarab Panduru (56 de ani) a fost devastat de eșecul drastic al „tricolorilor”.

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România nu a avut nicio șansă și a primit gol după gol, Robert Lewandowski reușind o „triplă”.

Naționala noastră a evoluat și în inferioritate numerică din minutul 22, după eliminarea lui Drăgușin.

POLONIA -ROMÂNIA 6-0 . Basarab Panduru: „Îmi dau lacrimile”

Fostul mare internațional și-a găsit cu greu cuvintele după umilința suferită la Varșovia de selecționata lui Gică Hagi.

„Nu prea ai ce să zici, sunt două momente. Ce se întâmplă până în minutul 22 când arătăm că putem să facem faţă şi chiar să facem un contraatac şi ce se întâmplă după minutul 22, când e alt meci. Nu trebuia să arătăm aşa.

Mai rămân cu imaginea lui Gică Hagi, îmi dau lacrimile când îl văd cât e de supărat, să aştepţi 25 de ani ca să vii antrenor la echipa naţională şi să vrei să faci ceva pentru echipă şi să trăieşti momentele astea, mi se pare că este ceva din cale afară.

Nu cred că s-a gândit la asta niciodată. Parcă acum aş putea să zic că e groasă rău de tot”, a declarat Panduru la Prima Sport.

Basarab Panduru și Gheorghe Hagi au fost colegi la echipa națională de fotbal a României ca jucători în perioada 1992–1996

FOTO. Polonia - România 6-0

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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