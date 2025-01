Cristi Balaj (53 ani), președintele clubului CFR Cluj, a reacționat după ce antrenorul Dan Petrescu a răbufnit la adresa arbitrajului din egalul cu FC Botoșani, scor 1-1.

Dan Petrescu a spus după meciul din Moldova că „arbitrii din camera VAR nu au nicio scuză”.

Dan Petrescu a declarat că echipa sa trebuia să primească o lovitură de la 11 metri, după presupusul henț al lui Pavlovic din minutul 71.

Cristi Balaj, „săgeți” către Dan Petrescu

Cristi Balaj, președinte la CFR Cluj, s-a arătat deranjat de faptul că Dan Petrescu a contestat vehement arbitrajul de la meciul FC Botoșani - CFR Cluj, scor 1-1.

„Pot să spun doar că suntem supărați că nu am câștigat la Botoșani. Am scăpat o victorie care era la îndemâna noastră. Am analizat jocul echipei.

Dacă stăm să găsim mereu alibiuri, nu vom avea succese.

Trebuie să vedem ce putem face și ceea ce depinde de noi, nu ceea ce depinde de un om care judecă o fază și uneori poate să greșească”, a declarat Cristi Balaj la Fanatik.

Ce a declarat Dan Petrescu după Botoșani-CFR Cluj 1-1

„Cheia a fost la penalty-ul neacordat. A fost clar, n-ai voie să nu-l vezi la VAR și să-l chemi pe arbitru. Dacă era penalty la acea fază în loc de corner...

Pe contraatac au marcat golul de 1-1. Nu au nicio scuză cei de la VAR. Dacă noi am fi primit două penalty-uri ca cele de ieri, cred că era un scandal pentru doi ani. Mi se pare ciudat că arbitrii fac asemenea greșeli cu VAR. Mingea intra în poartă.

Dacă nici așa nu e henț, atunci când mai e? Eu am văzut din prima, m-am gândit că nu o să dea”.