Cristi Chivu, moment dificil în Italia Huiduit de 80.000 de fani : „Am cerut ajutorul unui psiholog”. De la ce a pornit conflictul

Cristian Chivu, 44 de ani, a vorbit despre cele mai grele momente din cariera lui în Serie A, la AS Roma.

Fostul căpitan al naționalei României a vorbit și despre lucrurile pe care le-a învățat de la Jose Mourinho, fostul lui antrenor de la Inter.

Cristi Chivu a acordat un interviu în Italia pentru „Cronache Di Spogliatoio” (n.r. - Cronici de vestiar) în care a vorbit deschis despre conflictul cu fanii lui AS Roma și despre perioada de glorie de la Inter.

Sub comanda lui Jose Mourinho, Chivu a câștigat Liga Campionilor (2009-2010).

Cristi Chivu: „Am avut nevoie de ajutor, la AS Roma vomitam după meciuri”

„La acea vreme, mi-am creat o armură, eram eu împotriva lumii.

Provocarea pe care mi-am impus-o a fost că întotdeauna am încercat să găsesc soluții fără să cer ajutor. Apoi, am cerut ajutorul unui psiholog pentru a ieși din acea situație pe care am trăit-o la Roma și care m-a făcut să mă clatin puțin.

Terminam meciurile și vomitam, din cauza nedreptății pe care mi-o făceau fanii. Totul a pornit de la un interviu pe care l-am dat după ce a ajuns Capello la Juventus.

Jurnaliștii m-au întrebat dacă vreau să lucrez din nou cu Fabio Capello (n.r. cel care îl transferase pe Chivu de la Ajax la Roma) și am spus pur și simplu că mi-ar face plăcere, pentru că a fost un antrenor grozav.

A doua zi, în presă a apărut titlul «Chivu vrea Juventus» și m-am trezit huiduit de 70-80.000 de oameni pe Olimpico. Atunci am cerut ajutorul unui psiholog.

La un moment dat, mi-am dislocat degetul mare de la picior la un meci împotriva Sampdoriei. A trebuit să mă opresc, am avut nevoie de o perioadă de recuperare, am stat în cârje.

Înainte de vacanța de Crăciun, AS Roma avea meci cu Chievo, iar cu o seară înainte mă sună Spalletti: «Nu am fundași, toți sunt accidentați, crezi că poți să-mi dai o mână de ajutor?». Eu accept pentru Spalletti, pentru echipă, pentru că sunt unul dintre oamenii importanți din vestiar, deși încă nu renunțasem la cârje, nu mergeam normal, nu-mi sprijinisem piciorul în pământ.

Și, totuși, am fost huiduit de tot stadionul. Atunci am izbucnit în lacrimi. Nu de durere, ci pentru tot ceea ce trăiam, cu fanii împotriva mea. Am cerut ajutor pentru că singur nu puteam să trec peste acest moment dificil.

4 ani a stat Chivu la AS Roma (2003-2007), jucând 124 de meciuri, marcând în 6 rânduri și oferind 4 pase de gol

Cristi Chivu, despre Jose Mourinho: „M-a învățat multe”

Fostul căpitan al echipei naționale de fotbal a României a vorbit și despre relația cu Jose Mourinho, fostul său antrenor de la Inter.

„Am învățat multe lucruri de la el. Consecvența și credibilitatea sunt calități esențiale pentru un antrenor.

După finala Cupei Italiei, din 2010, m-a chemat la el în birou să-mi spună că nu voi juca ultimul meci de campionat împotriva Sienei. Voia să mă pot pregăti mental și fizic pentru finala de Champions League cu Bayern Munchen și pentru a ține un adversar precum Robben. Și am reușit.

Ce am învățat de la Mourinho e că este important să te ții de cuvânt, altfel încep problemele, mai ales la echipele mari”.

167 de meciuri a jucat Chivu la Inter, reușind 3 goluri

