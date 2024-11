Regretă că a mers la FCSB  Mărturia fotbalistului care spune că nu era pregătit să joace la campioană: „Am greșit foarte mult”

Cristian Ganea (32 de ani), fundașul celor de la Farul, a vorbit despre problemele de sănătate pe care le-a avut și despre experiența dezamăgitoare de la FCSB.

Perioada complicată pentru jucător a început după transferul de la Aris la Panathinaikos, în prima ligă a Greciei.

Cristian Ganea a reintrat într-un ritm de joc pozitiv după ce a ajuns la Farul în 2023, sub comanda lui Gică Hagi, alături de care a cucerit titlul de campion în 2017, cu Viitorul Constanța.

Cristi Ganea: „A venit ca un șoc”

Fundașul stânga a vorbit despre complicațiile pe care le-a avut în urma infectării cu SARS-CoV-2, care l-a ținut pe bară multe luni de zile.

„Mi-a fost greu. Pentru că era un simplu test Covid pozitiv, am zis că stau şapte zile în casă, nu mă antrenez, dar ulterior am fost foarte rău, adică treceau zile şi eu eram tot mai rău, cu perfuzii. Uite aşa am stat şase luni de zile, dar două-trei luni m-am simţit nasol.

Da, a fost o perioadă proastă pentru mine, ţinând cont că jucam la Panathinaikos, eram după ani foarte buni la Aris. Cumva a venit ca un şoc, dar am luat partea pozitivă, să mă recuperez, pentru că nu aveam voie să depun niciun fel de efort, zero efort”, a spus Cristi Ganea, potrivit orangesport.ro.

9 meciuri a bifat Cristi Ganea pentru Panathinaikos

Ganea, despre FCSB: „Am greșit foarte mult când am ales să mă duc”

Fundașul constănțenilor a vorbit și despre perioada dificilă de la FCSB, unde problemele din Grecia i-au creat dificultăți în România.

„Cei de acolo şi-au luat fundaş stânga, am revenit la antrenament cu ei, dar antrenorul mi-a transmis: «Uite, Cristi, asta e situaţia, eşti a treia variantă. Ai trecut printr-o perioadă proastă şi încearcă să îţi găseşti ceva».

Uite aşa am decis să mă întorc în ţară şi să vin la Steaua (n.r. - FCSB). Eu am greşit foarte mult când am ales să mă duc, pentru că m-am dus de bunăvoie, chiar îmi doream.

Eu cred că aici am greşit un pic, pentru că nu eram pregătit, nu puteam să dau randamentul meu maxim, cu toate că atunci când am jucat câteva meciuri am fost normal. Nici cel mai bun, nici cel mai slab.

Nu eram pregătit şi la o echipă unde cererile sunt foarte mari, pretenţiile sunt foarte mari. Aici am greşit un pic", a mai spus Cristi Ganea, pentru sursa citată.

8 meciuri a bifat Cristi Ganea pentru FCSB, în campionat și Cupa României