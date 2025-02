La această întrebare ar trebui Dinamo să răspundă în primul rând

Șansa lui Dinamo pentru un rezultat bun era să păstreze cât mai mult avantajul de un gol pe care îl avea după o primă jumătate de repriză întâi mai consistentă

Golul lui Perica, care fructificase pasa lui Politic, materializa 25-30 de minute în care Dinamo construise mai mult și grație presingului nu lăsa adversarul să își facă jocul.

Neșansa lui Dinamo s-a numit încă o dată Roșca, a cărui nesiguranță la o minge ușor de prins a prelungit o fază din care a ieșit golul lui Baba Alhassan.

FCSB are de unde furniza plusvaloare

Era 1-1 și urma o repriză secundă în care era clar că tripla învingătoare a lui Paok va apela la resursele de pe bancă. Cu toate absențele, oricum stătea mai bine decât Dinamo.

Intrările lui Popescu, Miculescu și Musi au confirmat că FCSB și lipsită de Olaru, Bîrligea, Lixandru sau Tănase are de unde furniza plusvaloare.

Ngezana a ieșit pentru că era amenințat de eliminare (primise un galben și ar fi trebuit să îl fi luat și pe al doilea dacă se aprecia că a făcut henț în careu când a respins din fața lui Perica), iar Ștefănescu și Gheorghiță pentru că au fost sub exigențele patronului.

Confruntată cu ranforsarea adversarului, Dinamo și-a pierdut coerența arătată în prima parte a meciului. O dinamică previzibilă. FCSB este pur și simplu o echipă superioară lui Dinamo și probabilitatea de a fi păcălită este aproape nulă. A nu se citi păcălită neapărat ad litteram, ci în registru figurativ.

Victorie de serviciu a campioanei

Golul de 2-1 al lui Gele a dus meciul în matca firească. Atât cât îi permit organizarea jocului și valoarea individuală, Dinamo n-a renunțat la luptă.

Gele a marcat golul victoriei FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan

Selmani și Gnahore au avut șuturi din poziții promițătoare, dar au trimis mingea spre poartă fără să îi provoace deranj deosebit lui Târnovanu.

Victorie de serviciu a campioanei, care a început derby-ul cu o formulă hibridă. Un derby de nota 6 spre 7, care spre deosebire de celelalte întâlniri din sezon nu a mai fost totuși o sentință fără dreptul la recurs. Poate va fi altceva în play-off (dacă Dinamo ajunge acolo), poate va fi altceva în viitorul campionat.