Dorinel a provocat un cutremur Președintele Oțelului : „Nu credeam că o să trăiesc momentul ăsta. Jucătorii sunt neplătiți de 2 luni”

Cristian Munteanu, președintele clubului Oțelul Galați, s-a declarat surprins de demisia antrenorului echipei.

Dorinel Munteanu (56 de ani) a demisionat de la Oțelul, după problemele financiare prin care clubul trece.

Dorinel Munteanu a avut în plan să-și prezinte demisia și înaintea meciului cu CFR Cluj, ultimul din acest an, pierdut scor 2-3, însă s-a răzgândit după ce colaboratorii i-au promis că vor vira o sumă de bani în conturile clubului.

„Dorinel a vrut să tragă un semnal de alarmă”

După ce a semnalat de mai multe ori în ultimele săptămâni problemele financiare din interiorul clubului, antrenorul a hotărât să-și rezilieze contractul cu formația din Galați.

Decizia l-a luat prin surprindere pe președintele clubului, chiar dacă Dorinel Munteanu a afirmat în mai multe rânduri că se gândește să demisioneze.

„Îmi pare foarte rău pentru că nu credeam că o să trăiesc momentul în care Dorinel o să părăsească Oţelul. Nu am crezut asta, dar el m-a anunţat după meciul cu UTA de acasă că vrea să se retragă şi nu mai poate.

Mai aveam de jucat la CFR şi aveam speranţa că el se va răzgândi. M-a anunţat după meciul cu CFR Cluj că renunţă şi nu mai poate. Am zis să avem răbdare, am stat la discuţii.

A plecat, repet, a plecat antrenorul care a dus echipa din Liga 3 în Liga 1 şi în finala Cupei. Nu m-am gândit la niciun antrenor, nu am vorbit cu niciun antrenor pentru că m-am gândit că Dorinel se va răzgândi.

Clubul este într-o situaţie dificilă, dar nu disperată. Clubul nu se va desfiinţa. Probabil că Dorinel a vrut să tragă un semnal de alarmă.

Nu este haos, este doar o situaţie dificilă. Jucătorii sunt neplătiţi de 2 luni şi ceva. Tocmai asta vreau să transmit că este o situaţie dificilă şi vom trece peste.

Au mai fost situaţii la club şi le-am depăşit. O vom scoate la capăt. Nu m-am gândit la niciun antrenor pentru că am sperat că Dorinel nu va pleca”, a declarat Cristian Munteanu, conform as.ro.

Dorinel Munteanu: „Intrăm în a treia lună de restanțe salariale”

Tehnicianul a vorbit, duminică, despre situația critică și explicat care a fost înțelegerea nerespectată de către parteneri.

„Asta e cea mai mare problemă a noastră acum, că sponsorul principal, cei de la Combinat, de la «Liberty», nu respectă contractul cu clubul.

Eu mai aștept câteva zile, mai am răbdare, dar voi ieși public să spun ce s-a întâmplat aici în ultimele luni. Intrăm în curând în a treia lună de restanțe salariale și față de jucători.

Am ajuns aici fiindcă «Liberty» nu a dat nimic din ce ne-am înțeles prin contract. Eu nu pot să înțeleg, contractele ar trebui să fie respectate! Sunt aici de când echipa asta era în Liga a 3-a, am muncit, am pus suflet și nu vreau să-și bată nimeni joc de munca mea și a băieților.

Primarul și primăria au rămas alături de noi, au dat tot ce s-a stabilit, dar, din păcate, e prea puțin. Dacă cei de la «Liberty» virau măcar o primă tranșă, cum scrie în contract, azi n-am mai fi avut restanțe sau alte probleme”, a declarat Dorinel Munteanu, conform gsp.ro.